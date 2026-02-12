Tribunal Oral Federal

Causa Suris: el caso se cerró con tres condenas y una suspensión de juicio a prueba

El juicio previsto para este miércoles derivó en la firma de tres abreviados para dos exjefes de la PFA de Santa Fe y el preso vip Juan Ignacio Suris, que pagaba para mejorar su estadía en la delegación local. La mujer que hizo de nexo firmó una probation.