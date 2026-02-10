Proceso judicial

Caso “La Toretto”: tercera audiencia clave antes del juicio por homicidio en La Plata

La Justicia provincial fijó una nueva audiencia preliminar en la causa que investiga la muerte de Walter Armand, ocurrida en 2024. La investigación entra en una etapa decisiva para ordenar las pruebas y definir el debate oral, mientras se intensifican los planteos de la defensa y la querella.