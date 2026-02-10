Caso “La Toretto”: tercera audiencia clave antes del juicio por homicidio en La Plata
La Justicia provincial fijó una nueva audiencia preliminar en la causa que investiga la muerte de Walter Armand, ocurrida en 2024. La investigación entra en una etapa decisiva para ordenar las pruebas y definir el debate oral, mientras se intensifican los planteos de la defensa y la querella.
La causa contra Felicitas Alvite, conocida en redes como “La Toretto”, se apresta a avanzar hacia el juicio oral luego de una serie de instancias procesales que atravesaron la etapa de instrucción y definiciones sobre la prisión preventiva y la presentación de pruebas.
La joven de 21 años está acusada por la muerte del motociclista Walter Armand, en un accidente de tránsito ocurrido en abril de 2024 en la ciudad de La Plata, que según la fiscalía se produjo en el marco de una carrera ilegal.
Etapa decisiva antes del juicio
Este viernes 13 de febrero se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata una audiencia clave en el proceso que investiga la muerte de Armand, cuyo inicio de debate aún no está fijado pero ya fue elevado a juicio oral.
La convocatoria judicial tiene por objeto ordenar las pruebas que serán consideradas en el juicio, excluir aquellas que puedan ser improcedentes o repetitivas y definir la lista definitiva de testigos que deberán comparecer en el debate.
Este paso es crucial en cualquier causa penal: la selección y depuración de la evidencia delimita qué hechos serán objeto de discusión pública ante los jueces y qué materiales quedarán fuera del proceso oral.
La Fiscalía sostiene que la acusada asumió el riesgo de provocar un desenlace fatal al conducir a alta velocidad y asumir una eventual competencia con otro vehículo, lo que constituyó — según su criterio — homicidio simple con dolo eventual, figura que prevé penas de hasta 25 años de prisión.
En la causa también figura como imputada Valentina Velázquez, quien manejaba el otro auto en la hipótesis de la fiscalía. En su caso, la defensa oficial encara la acusación bajo la figura de “prueba de velocidad” — una acusación de menor entidad — aunque la familia de la víctima reclama que su participación sea evaluada con mayor seriedad.
Fuentes judiciales han señalado que la audiencia se centrará en la revisión de grabaciones captadas por cámaras de seguridad municipal, las declaraciones de los testigos recabadas durante la instrucción y las pericias técnicas sobre la velocidad y trayectoria de los vehículos involucrados.
Antecedentes del caso y disputas procesales
El accidente fatal se produjo en la intersección de las avenidas 13 y 32, en la ciudad de La Plata, en la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando Alvite conducía un Volkswagen Trend a alta velocidad y cruzó un semáforo en rojo, impactando contra la motocicleta en la que circulaba Armand. El hombre, de 36 años, murió a causa de las heridas.
Desde el inicio de la investigación la causa generó gran atención mediática, en parte por la notoriedad de la imputada en redes sociales, donde se la conocía como “La Toretto” por publicaciones en las que expresaba admiración por la velocidad y el manejo temerario, comparándose con un personaje cinematográfico asociado a la rudeza en la conducción.
En junio de 2024, la jueza de Garantías Marcela Garmendia elevó el expediente a juicio oral por homicidio con dolo eventual, al considerar que existían elementos suficientes que ameritaban llevar el caso a debate público. Ese mismo fallo confirmó la prisión preventiva de Alvite en ese momento.
Los planteos de la defensa, representan una parte crítica del proceso. En los meses previos, los abogados de Alvite intentaron que se revoque la prisión preventiva y que su defendida no fuera privada de libertad.
Finalmente, la defensa obtuvo en diciembre pasado que Alvite pueda cumplir con prisión domiciliaria mientras espera el juicio, un beneficio concedido por la Cámara de Casación Penal bonaerense.
Este traslado al domicilio familiar fue objeto de críticas por parte de la familia de la víctima, la cual expresó en diversos medios su preocupación y rechazo ante la posibilidad de que la imputada continúe en su casa durante el proceso. “No entendemos cómo con todas las pruebas en su contra tenga beneficios”, señaló uno de los hermanos de Armand en declaraciones periodísticas.
La defensa, por su parte, ha cuestionado tanto la carátula de la causa como la interpretación de las pruebas por parte de la fiscalía, sosteniendo que no hubo intención de causar muerte ni participación en una carrera ilegal, argumentos que empezarán a formalizarse también en la etapa oral del juicio.
Mientras tanto, la querella y el fiscal buscan consolidar la hipótesis de que la alta velocidad, la falta de respeto por semáforos en rojo y el contexto de una picada previa configuran una conducta que excede la mera imprudencia para transformarse en una acción con dolo eventual, es decir, la asunción del riesgo de causar un resultado lesivo.
Con la audiencia de esta semana, la Justicia platense continúa un camino procesal que ahora se encamina hacia la fijación de fechas para el juicio oral, instancia en la que se pondrán en consideración definitiva las pruebas, declaraciones y pericias ante un tribunal que deberá establecer responsabilidades y, en su caso, una eventual condena.