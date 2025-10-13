“La Toretto” enfrenta una audiencia clave por la muerte del motociclista en La Plata

Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, deberá presentarse este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, en el marco de la causa por la muerte de Walter Armand, el motociclista que fue embestido en abril de 2023.
Felicitas Alvite deberá presentarse ante el Tribunal, donde se evaluarán las pruebas del caso y se definirá si está en condiciones de ir a juicio por el fatal choque ocurrido en abril de 2023.
El tribunal bonaerense llevará adelante una audiencia previa al juicio oral, instancia en la que las partes revisarán las pruebas y determinarán si están dadas las condiciones para avanzar hacia el debate. Este encuentro podría marcar el futuro procesal tanto de Alvite como de su amiga Valentina Velázquez, también acusada de haber participado en el siniestro que terminó en tragedia.
Mientras tanto, familiares y amigos de Walter Armand convocaron a una concentración frente a los Tribunales para acompañar la audiencia y exigir justicia. “Estamos con mucha esperanza de que se empiece a hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, expresó Milton Armand, hermano de la víctima.
El grupo planea ingresar al edificio judicial una vez iniciada la jornada, según confirmó el estudio del abogado Fernando Burlando, representante de la familia.
El trágico accidente ocurrió el 12 de abril de 2023, cuando Alvite conducía a gran velocidad por la Avenida 13 tras salir de un bar del centro platense junto a sus amigas. De acuerdo con las cámaras de seguridad, cruzó varios semáforos en rojo antes de chocar en la intersección con la Avenida 32 contra la moto de Walter Armand, padre de dos hijos, que regresaba a su casa después de trabajar.
El motociclista fue trasladado al hospital San Roque de Gonnet, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas. Esa misma madrugada, Alvite regresó a su vivienda y, según la pericia de su celular, pidió a sus amigos “fingir demencia” para evitar responsabilidades.
Un mes después, tras el pedido formal del fiscal Fernando Padován, de la UFI N°12, la joven fue detenida y se entregó junto a su abogado en la DDI de La Plata. Posteriormente, la Cámara de Casación le otorgó la prisión domiciliaria, beneficio que cumple mientras espera el inicio del juicio.
Antes del accidente, Alvite había publicado un video en redes sociales en el que decía: “Miedo es ir conmigo en el auto, porque soy un constante ‘ese me quiere correr’ y me hago la Toretto”, en alusión al personaje de la saga Rápido y Furioso. Esa frase la convirtió en blanco de críticas y en un símbolo de la conducción temeraria.
A más de un año del hecho, familiares y amigos de la víctima mantienen activa la campaña “Justicia por Walter”, que se replica en redes sociales y en cada instancia judicial. “Queremos que se escuche la voz de Walter y que haya justicia no solo por él, sino por todos los que perdieron la vida por la imprudencia de otros”, señalaron en un comunicado.
La audiencia de este lunes será determinante, ya que el tribunal definirá qué pruebas quedarán incorporadas al proceso y la calificación legal de la acusada. La familia de la víctima espera que esta etapa marque el inicio del camino hacia una condena ejemplar para “La Toretto”, en busca de justicia por la muerte del joven motociclista.
