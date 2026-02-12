En la costa santafesina

Trece años de prisión por abusar de las hijas de su pareja en San Javier

Un hombre de 44 años fue hallado culpable de atacar sexualmente a dos menores de edad con las que convivía. Se llama Alejandro Miguel Pereyra y cometió los hechos cuando las víctimas transitaban la infancia y la adolescencia.