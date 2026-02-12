Trece años de prisión por abusar de las hijas de su pareja en San Javier

Un hombre de 44 años identificado como Alejandro Miguel Pereyra fue condenado a 13 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos hijas de su pareja en San Javier, ciudad cabecera del departamento santafesino del mismo nombre.
Un hombre de 44 años fue hallado culpable de atacar sexualmente a dos menores de edad con las que convivía. Se llama Alejandro Miguel Pereyra y cometió los hechos cuando las víctimas transitaban la infancia y la adolescencia.
Un hombre de 44 años identificado como Alejandro Miguel Pereyra fue condenado a 13 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos hijas de su pareja en San Javier, ciudad cabecera del departamento santafesino del mismo nombre.
Si bien actualmente una de las víctimas es menor de 18 años y su hermana ya alcanzó la mayoría de edad, ambas sufrieron los ataques durante su infancia.
La sentencia fue resuelta por un tribunal integrado por los jueces Pablo Spekuljak (presidente), Octavio Silva y Martín Torres, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Guillermo Persello y Francisco Cecchini. En tanto, Persello representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate junto con el fiscal Pablo Lipowy.
Lipowy manifestó que “el condenado atentó contra la integridad sexual de las víctimas en reiteradas oportunidades, en una casa en la que convivían con otras personas del entorno familiar”.
El fiscal sostuvo que “Pereyra agredió sexualmente a una de las hijas de su pareja casi a diario entre 2014 y 2018, cuando ella transitaba su escolaridad secundaria”. En tal sentido, remarcó que “el hombre aprovechaba las ocasiones en los que la madre de la adolescente no estaba en el inmueble”.
El funcionario del MPA también señaló que “la otra víctima fue vulnerada por el atacante en diferentes ocasiones entre 2020 y 2022”, y puntualizó que “al momento de los primeros ilícitos, la niña iba a la escuela primaria”.
“Los abusos se enmarcaron en una relación asimétrica de poder generada por la diferencia de edad, de fuerza y de autoridad entre las víctimas y el condenado”, planteó Lipowy.
Pereyra fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal, agravado (por haber estado encargado de la guarda y por tratarse de una persona menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente), promoción a la corrupción de una menor, agravada (por mediar amenazas e intimidación, por la convivencia y por la guarda) y abuso sexual simple agravado (por la guarda y por haber aprovechado la situación de convivencia con la víctima).