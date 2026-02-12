#HOY:

Accidente fatal en la Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe

El siniestro se registró en horas de la madrugada entre un camión y un auto a la altura del Complejo Ambiental de la capital. Murió un hombre que circulaba en el rodado menor.

Así quedó el auto tras el impacto, donde circulaba el fallecido.
Se registró este jueves en horas de la madrugada un accidente de tránsito fatal sobre la avenida Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe.

El siniestro vial fue protagonizado por un camión y un auto aproximadamente a las 1:30 horas a la altura del Complejo Ambiental de la capital.

Así quedó el camión tras el impacto.

Por motivos aún no esclarecidos, el camión impactó por detrás al automóvil, quedando ambos a un costado de la calzada pavimentada.

Un hombre que iba a bordo del rodado menor perdió la vida y una mujer fue derivada al Hospital José María Cullen. El chofer del más pesado de los vehículos también fue trasladado al nosocomio santafesino.

El comunicado de la APSV.

Se establecieron cortes intermitentes y calzada reducida a la altura de la planta recicladora de residuos santafesino en la mano hacia el Sur debido al accidente.

“Respetar indicaciones de la Guardia provincial, de ser posible, evitar la zona”, indica el comunicado de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

