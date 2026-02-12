#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Jueves 12 de febrero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.El tránsito en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Jueves 12.02

08:23 Accesos a Rosario sin demoras

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.

Seguinos en
Jueves 12.02

08:23 Rutas de la Provincia con lluvias

Las rutas de la región Centro se presentan con intensas lluvias y tormentas eléctricas. Extremar precauciones.

Seguinos en
Jueves 12.02

07:12 Santa Fe: cortes por bacheo

San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay.

Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert.

9 de Julio entre Mendoza y Primera Junta.

Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo.

Tucumán entre 9 de Julio y 25 de Mayo.

Bv. Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo.

Junín entre Rivadavia y 4 de Enero.

Pasaje Almafuerte entre Junín y Suipacha.

1° de Mayo entre Santiago del Estero y Suipacha.

Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea.

Reducción de calzada en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada).

Seguinos en
Jueves 12.02

06:54 Accesos a Santa Fe

Los accesos a la ciudad presentan calzada humeda y mínima reducción de visibilidad por las condiciones climáticas. Se recomienda extremar cuidados y circular con precaución.

Seguinos en
Jueves 12.02

06:52 Lluvia en la Autopista Rosario-Santa Fe

Se registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores del corredor. Circular con precaución.

Seguinos en
Jueves 12.02

06:48 Santa Fe: siniestro vial en Av. Circunvalación Oeste

Cortes intermitentes y calzada reducida a la altura de la planta recicladora de residuos mano hacia el Sur, debido a siniestro vial entre auto y camión, con el saldo de una persona fallecida. Respetar indicaciones de la Guardia Provincial y de ser posible, evitar la zona.

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro