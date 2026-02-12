El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
La información, minuto a minuto
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
Las rutas de la región Centro se presentan con intensas lluvias y tormentas eléctricas. Extremar precauciones.
San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay.
Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert.
9 de Julio entre Mendoza y Primera Junta.
Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo.
Tucumán entre 9 de Julio y 25 de Mayo.
Bv. Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo.
Junín entre Rivadavia y 4 de Enero.
Pasaje Almafuerte entre Junín y Suipacha.
1° de Mayo entre Santiago del Estero y Suipacha.
Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea.
Reducción de calzada en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada).
Los accesos a la ciudad presentan calzada humeda y mínima reducción de visibilidad por las condiciones climáticas. Se recomienda extremar cuidados y circular con precaución.
Se registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores del corredor. Circular con precaución.
Cortes intermitentes y calzada reducida a la altura de la planta recicladora de residuos mano hacia el Sur, debido a siniestro vial entre auto y camión, con el saldo de una persona fallecida. Respetar indicaciones de la Guardia Provincial y de ser posible, evitar la zona.