Preso por intentar matar a dos personas para robarles una moto

Quedó en prisión preventiva un hombre al que se investiga por las tentativas de homicidio de dos personas a las que además trató de robarles una moto en la ciudad de Santa Fe.
Al hombre de 25 años le atribuyeron haber cometido el ilícito utilizando dos armas de fuego. Ocurrió la primera semana de febrero, en el barrio Guadalupe Oeste de la capital provincial.
Así fue dispuesto por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
El fiscal Gonzalo Iglesias está a cargo de la investigación y es quien solicitó la privación cautelar de la libertad de IGL. El hombre de 25 años es investigado como autor de dos “tentativas de homicidio calificado por haber sido criminis causa”, y de una “tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego”.
Sobre la preventiva, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) puntualizó que “aunque la defensa propuso medidas alternativas, desde la fiscalía argumentamos que la preventiva era necesaria en función de los riesgos procesales y el magistrado hizo lugar a nuestro planteo”.
Iglesias indicó que “el investigado llevó adelante su accionar delictivo el lunes 2 de febrero, momentos antes de las 4 de la tarde, en el barrio Guadalupe Oeste”.
Al respecto, especificó que “en calle French, entre Belgrano y República de Siria, interceptó a un hombre y a una mujer que transitaban a bordo de una moto y los amedrentó con el fin de robarles”.
El fiscal precisó que “mientras apuntaba a las víctimas con un arma de fuego, el imputado les exigió la entrega de la moto y de un teléfono celular. Al recibir una respuesta negativa, extrajo otra arma de fuego y comenzó a disparar hacia las dos personas a las que pretendía robarles”.
Como consecuencia del violento ataque, el hombre que iba en la moto fue impactado por un proyectil y resultó herido. “Es claro que sobrevivió por circunstancias ajenas a la voluntad del atacante, quien trató de matar a ambas víctimas al ver frustrado el delito contra la propiedad”, aseveró el Dr. Iglesias.
El funcionario puntualizó que “minutos más tarde, el imputado fue aprehendido por agentes policiales en las inmediaciones del lugar en el que cometió los ilícitos”, y aclaró que “se le secuestraron las dos armas”.