Choque frontal entre camionetas en la Ruta 2 dejó un joven fallecido

Un joven de 20 años perdió la vida tras chocar de frente su camioneta contra otro vehículo en la Ruta 2, en la zona de Castelli, mano hacia Mar del Plata. El accidente ocurrió este sábado, cuando se registraban largas filas de autos en las inmediaciones del kilómetro 191, lugar donde se produjo la colisión fatal.
Detalles del choque
La víctima fue identificada como Sebastián Traverso. Según las primeras pericias, perdió el control de su Ford EcoSport que circulaba sentido a Capital Federal y colisionó frontalmente con una camioneta Hilux que se dirigía hacia la Costa Atlántica.
Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital de Castelli, los médicos no pudieron salvarle la vida. En la Hilux viajaban dos personas —un hombre de 55 años y una mujer de 47, ambos de Luján— que también fueron hospitalizados con heridas de distinta gravedad.
Asistencia
En el lugar del accidente trabajaron personal sanitario local, Bomberos de Castelli y ambulancias de Autopistas Buenos Aires Sociedad Anónima (Aubasa).
La Fiscalía de Castelli inició una investigación por homicidio culposo para determinar las causas exactas del siniestro y si hubo factores externos o fallas que provocaron el fatal choque.