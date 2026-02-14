Brutal asalto en Mar del Plata: robaron auto y golpearon a un jubilado de 70 años

Un hombre de 70 años fue víctima de un ataque brutal mientras conducía su vehículo en Mar del Plata. Delincuentes lo golpearon salvajemente en la cabeza y le robaron su auto, para luego escapar a toda velocidad. El hecho se registró el jueves por la noche, alrededor de las 21:00, cerca del acceso a Parque Camet, sobre la Ruta 11.
Según fuentes policiales, la víctima manejaba un Honda Civic y se detuvo momentáneamente cuando fue abordado por al menos dos asaltantes. Sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma de fuego y comenzó a agredirlo. Testigos locales relataron que los delincuentes golpearon al hombre con la culata del arma, provocándole cortes en el cuero cabelludo y dejándolo en estado de shock.
Tras el ataque, los ladrones huyeron en el vehículo robado en dirección a Santa Clara del Mar. Personal policial y una ambulancia asistieron de inmediato al hombre, quien recibió atención por las heridas sufridas durante el ataque.
La alarma de los vecinos
El hecho generó gran indignación en el barrio, donde los residentes denunciaron que la zona cercana a la ex Villa Joyosa se ha convertido en un foco de peligro. Según los vecinos, los delincuentes utilizan tácticas peligrosas para obligar a los conductores a detenerse, como arrojar piedras al parabrisas o colocar maniquíes en la ruta para simular accidentes.
“No hay que parar por nada”, advirtieron los habitantes, quienes reclaman mayor seguridad y patrullaje en la zona. Actualmente, la policía continúa buscando el Honda Civic y revisa las cámaras de seguridad para identificar y detener a los agresores, que permanecen prófugos.