Fuga en Neuquén: un detenido huyó tras simular una crisis epiléptica

La Policía de Neuquén activó un intenso operativo de búsqueda tras la fuga de un recluso que se encontraba bajo custodia y logró escapar durante la madrugada del Hospital Bouquet Roldán. El interno fue identificado como Lucas Exequiel Muñoz.
El interno aprovechó un traslado sanitario para escapar de la custodia policial durante la madrugada, lo que activó un amplio operativo de búsqueda y generó máxima alerta en las fuerzas de seguridad provinciales.
Horas antes de la evasión, Muñoz había simulado una crisis epiléptica mientras permanecía detenido en la Comisaría 19. A raíz de ese cuadro, fue trasladado bajo custodia al centro de salud ubicado en la calle Planas 1915. Sin embargo, una vez ingresado al box de atención, el detenido aprovechó que le retiraron las esposas para concretar la fuga.
El escape se habría producido cerca de las 02:00. Al advertir que el recluso ya no se encontraba en la habitación asignada, las autoridades desplegaron un operativo con la participación de distintas unidades policiales. A pesar del rastrillaje inmediato, no se obtuvieron resultados positivos durante las primeras horas.
De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el fugitivo rompió una persiana metálica, accedió a un pasillo interno y luego escaló hasta el techo del hospital. Parte de la secuencia habría quedado registrada por cámaras de seguridad, aunque en ese punto se perdió definitivamente su rastro.
Tras la difusión del alerta policial, se confirmó que no era la primera vez que Muñoz lograba evadirse. En una oportunidad anterior habría utilizado un método similar para escapar. En la actualidad, la causa continúa bajo la órbita de la Comisaría 19, dependiente de la Superintendencia de Seguridad.
El prófugo es de nacionalidad argentina, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello oscuro y ojos oscuros. Además, había sido condenado en 2017 por tenencia ilegal de arma de fuego, causa en la que aceptó una pena de seis meses de prisión efectiva mediante un juicio abreviado. Luego de ser notificado, reincidió en el mismo delito.