Insólito allanamiento en La Matanza: se ocultó en un freezer y terminó detenido

Dos jóvenes fueron imputados por un robo agravado ocurrido en el partido de La Matanza, en un caso que llamó la atención por la insólita maniobra de uno de los acusados al intentar evadir a la policía. Uno fue detenido en el lugar del hecho, mientras que el otro terminó escondido dentro de un freezer de su vivienda y ocultó pruebas en una silla de ruedas.
Roboydetención
El hecho ocurrió el 2 de febrero, cuando efectivos policiales advirtieron una violenta situación en la localidad de González Catán. En la intersección de las calles Joaquín del Pino y Rosas, un hombre forcejeaba con una mujer para robarle sus pertenencias. Tras el ataque, el sospechoso escapó y subió a una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice.
Durante la fuga, el conductor del rodado realizó una maniobra imprudente que permitió a los uniformados interceptarlos. En ese momento fue detenido Cristian Maidana, de 23 años. Al requisarlo, los agentes le secuestraron dos teléfonos celulares, uno de los cuales fue reconocido por la víctima como de su propiedad. El joven quedó a disposición de la Justicia pocas horas después.
Elallanamiento
El segundo imputado, Alexis González, de 28 años, fue localizado durante un allanamiento en su domicilio. Al momento del ingreso policial, una mujer intentó impedir el procedimiento y aseguró a los gritos que en el interior de la vivienda se encontraba su hijo con discapacidad, quien utilizaba una silla de ruedas.
Los elementos secuestrados durante el allanamiento.
Una vez dentro del inmueble, los efectivos comprobaron que en la silla para personas con movilidad reducida se ocultaban elementos de interés para la causa. Poco después, hallaron al sospechoso escondido dentro de un freezer, con signos de hipotermia, por lo que debió recibir asistencia médica antes de ser trasladado.
Antecedentes
Las autoridades confirmaron que González ya contaba con un amplio prontuario, con antecedentes por abuso sexual en 2017, robo en 2020 y una causa por violencia familiar en 2021, entre otros expedientes. Tras este episodio, comenzó a ser mencionado bajo el alias “IceMan”, en referencia a su fallido intento de ocultarse dentro del electrodoméstico.
Ambos imputados quedaron vinculados a la causa por robo agravado, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de las responsabilidades y el destino final de los elementos secuestrados.