Detuvieron a otro joven por el asalto ocurrido en un boliche de la ruta 168
La aprehensión fue concretada por la Policía de Investigaciones en la ciudad de Santa Fe. Interviene la fiscal Clelia Trossero. El hecho se remonta a diciembre del año pasado y tuvo lugar en inmediaciones del local bailable “Pirámide”.
El 21 de diciembre una joven fue atacada junto a sus acompañantes a la salida del boliche. Foto: El Litoral
Un joven de 18 años, cuyas iniciales son D.G.B., fue detenido en el marco de una causa que investiga un robo y lesiones leves dolosas ocurridos en diciembre de 2025 en las inmediaciones del boliche “Pirámide”, situado sobre la Ruta Nacional Nº 168, en la ciudad de Santa Fe.
La detención se concretó en las inmediaciones de las calles Larrechea y Gorriti. Foto: Prensa PDI
De acuerdo con la información oficial difundida este jueves, la pesquisa estuvo a cargo de la Sección Delitos Especiales del Departamento Operativo PDI Región I. A partir de distintas tareas investigativas, los agentes lograron identificar y localizar a otro de los presuntos involucrados en el hecho.
La detención se concretó en la vía pública, en inmediaciones de las calles Larrechea y Gorriti, donde el joven fue interceptado por los efectivos. Durante el procedimiento, además, se procedió al secuestro de un teléfono celular de color negro, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación para su incorporación como elemento probatorio en la causa.
Antecedente
La investigación penal preparatoria se inició tras la denuncia de una joven que el 21 de diciembre de 2025 fue atacada junto a sus acompañantes a la salida del local bailable. Según consta en la presentación, las víctimas fueron interceptadas en la vía pública por un grupo que previamente las había amenazado dentro del establecimiento.
De acuerdo con la denuncia, la joven fue golpeada cuando ya se encontraba en el suelo, mientras le sustraían un iPhone 12, una cartera con documentación personal y 130.000 pesos en efectivo. El hecho fue calificado provisoriamente como “robo y lesiones leves dolosas”.
A partir de la denuncia, la PDI I desplegó una serie de medidas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos y cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y tareas de ciberpatrullaje en redes sociales. En ese marco, los investigadores identificaron a sospechosos que aparecían en videos portando armas de fuego y efectuando disparos al aire.
Allanamientos
Con las pruebas reunidas, en enero se ordenaron ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos del norte y oeste de la capital provincial, a pedido de la fiscal Trossero. Los operativos se realizaron en viviendas de calle Gorostiaga al 4200, en barrio Barranquitas; Estanislao Zeballos al 5000, en barrio Cabal; y Pasaje Santa Lucía al 3500, en barrio Pompeya.
Como resultado de esos procedimientos fueron aprehendidas cinco personas —tres mujeres, una de ellas menor de edad, y dos hombres— y se secuestraron una pistola calibre 22, una escopeta, cartuchos del mismo calibre, un aire comprimido con mira telescópica, un pistolón tipo aire comprimido, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
A principio de año la justicia ordenó ocho allanamientos en el norte de la ciudad. Foto: Archivo
La nueva detención suma otro imputado al expediente que busca esclarecer el ataque ocurrido a fines del año pasado y determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados. La situación procesal del joven aprehendido será definida en audiencia ante la autoridad judicial competente.