Investigación por robo y lesiones

Detuvieron a otro joven por el asalto ocurrido en un boliche de la ruta 168

La aprehensión fue concretada por la Policía de Investigaciones en la ciudad de Santa Fe. Interviene la fiscal Clelia Trossero. El hecho se remonta a diciembre del año pasado y tuvo lugar en inmediaciones del local bailable “Pirámide”.