En la Costa Atlántica

Asesinato en Mar del Plata: otro episodio de violencia deja una víctima fatal a la salida de un boliche

La víctima, de 30 años, murió tras recibir múltiples golpes en la cabeza en una disputa ocurrida en la zona de Batán. La Justicia ya detuvo a un joven de 18 años y se investiga la participación de más personas.