Asesinato en Mar del Plata: otro episodio de violencia deja una víctima fatal a la salida de un boliche

La víctima, de 30 años, murió tras recibir múltiples golpes en la cabeza en una disputa ocurrida en la zona de Batán. La Justicia ya detuvo a un joven de 18 años y se investiga la participación de más personas.

Un hombre de 30 años fue asesinado
Por: 

Un hombre de 30 años fue asesinado en la madrugada de este domingo en Mar del Plata tras un violento ataque en las inmediaciones de un local bailable ubicado en la zona de Batán, en el partido de General Pueyrredon.

El episodio se desencadenó cuando, por razones que aún se investigan, se produjo una pelea que terminó con la víctima gravemente herida y posteriormente fallecida en un hospital de la ciudad.

Circunstancias del hecho

Según las fuentes oficiales, el hecho ocurrió sobre la Colectora y la calle 132, donde la víctima participó de una disputa con otras personas al salir del boliche. Producto del enfrentamiento, recibió golpes que le provocaron una lesión severa en el cráneo.

Testigos alertaron de inmediato a la policía y al sistema de emergencias, lo que permitió el arribo de los efectivos y de una ambulancia.

Los paramédicos trasladaron al hombre al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero los médicos confirmaron su deceso poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

Violento ataque en las inmediaciones de un local bailable

Las actuaciones quedaron bajo la tutela del fiscal a cargo, quien ordenó medidas para reconstruir la secuencia y determinar la responsabilidad de los involucrados.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un joven de 18 años, acusado de participar en la pelea que terminó con la muerte del hombre. El arrestado quedó a disposición de la Justicia imputado por el delito de homicidio.

Además, una mujer de 24 años fue demorada por la fuerza policial por su resistencia a colaborar con las pericias en el lugar del hecho.

La víctima participó de una disputa con otras personas al salir del boliche

Claves que siguen bajo análisis

Las autoridades judiciales también ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para esclarecer la mecánica del ataque y determinar si actuaron personas adicionales en la gresca que terminó con una vida.

Están pendientes los resultados de la autopsia para precisar si la víctima fue golpeada con objetos contundentes o si las lesiones fueron causadas únicamente por el impacto de puñetazos y caídas.

Videos

