Golpeó a un policía en el hospital de Venado Tuerto y deberá cumplir 45 días de prisión

Un joven identificado como Joaquín Alberto Rodríguez, de 28 años, fue condenado a 45 días de prisión efectiva tras protagonizar un violento episodio en la guardia del Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, donde agredió a golpes a un policía que intentaba contenerlo.
Rodríguez había sido trasladado al nosocomio el 31 de enero, cerca de las 23 horas, luego de un incidente en la vía pública. El reporte policial indicó inicialmente que el joven habría sido atropellado por una camioneta mientras circulaba en bicicleta. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes no encontraron evidencia de colisión, y testigos señalaron que el joven —aparentemente ebrio— habría caído solo.
Fue encontrado por personal del SIES en la intersección de Azcuénaga y Maipú, con un corte sobre el ojo izquierdo, y fue llevado al hospital para su atención médica. Allí comenzó el conflicto.
Violencia en la guardia
Durante su permanencia en el Hospital Gutiérrez, Rodríguez empezó a insultar al personal médico y policial. Al ser dado de alta y dirigirse a la salida, continuó con su comportamiento agresivo, vociferando:
"Ahora me voy a quedar a dormir acá afuera y nadie de ustedes me va a sacar, putos".
Ante esta actitud, intervino personal de seguridad y dos policías, entre ellos el oficial Jeremías Tomás Domínguez, quien terminó recibiendo golpes de puño en el rostro y el cuerpo por parte del acusado. Las lesiones fueron consideradas leves, pero suficientes para proceder con la aprehensión inmediata de Rodríguez.
Juicio abreviado y reincidencia
La causa fue tratada bajo la modalidad de juicio abreviado. El juez Leandro Martín homologó el acuerdo presentado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Mayra Vuletic, y la defensora pública Antonela Dallzoto.
Rodríguez fue hallado culpable de los delitos de lesiones leves dolosas y atentado a la autoridad, en concurso ideal. Se le impuso una pena de 45 días de prisión efectiva y se lo declaró reincidente por cuarta vez, sumando esta condena a un historial que incluye sentencias del 10/12/2019, 14/06/2025 y 10/07/2025.