Golpeada y apuñalada

Delfina recupera su rostro pero no la tranquilidad tras el ataque en San Cristóbal

La adolescente que fue atacada con armas blancas por varios jóvenes durante el primer día del año se repone de las graves lesiones sufridas, luego de tres cirugías estéticas. Su madre asegura que su familia es acosada y tiene miedo.