Delfina recupera su rostro pero no la tranquilidad tras el ataque en San Cristóbal
La adolescente que fue atacada con armas blancas por varios jóvenes durante el primer día del año se repone de las graves lesiones sufridas, luego de tres cirugías estéticas. Su madre asegura que su familia es acosada y tiene miedo.
Delfina requirió de tres cirugías estéticas. Foto: Archivo
“Delfina está bien de salud. Las heridas le dejaron marcas en la cara, pero mejoró mucho con las cirugías. Ella ahora necesita asistencia profesional, pero a la única psicóloga del hospital de San Cristóbal se la asignaron a la atacante. Yo tengo que buscar una particular”, se quejó Luciana Nardulli, la mamá de la adolescente que fue salvajemente atacada por cinco jóvenes (tres chicas y dos chicos) en las calles de la mencionada ciudad, cabecera del departamento santafesino del mismo nombre.
La víctima fue agredida durante la tarde-noche del jueves 1° de enero de este año, cuando se dirigía a un kiosco para comprar leche y masitas para su hermanito. Delfina, de 15 años, fue abordada por la patota, que la sorprendió y la cortó con armas blancas.
Los presuntos responsables del hecho son cinco jóvenes, uno de 18 (la Justicia lo dejó en libertad porque no habría pruebas aún que lo incriminen), otro muchacho de 16 y tres chicas, una de 16 y dos de 15.
La fiscalía los acusa de tentativa de homicidio. Es que los indicios marcarían que los puntazos estaban dirigidos al cuello del a víctima y que no impactaron en ese lugar sólo porque ella inclinó la cabeza para protegerse.
Una de las menores sería la que habitualmente hostigaba a Delfina y terminó instigando el ataque.
Luciana es un fuerte sostén para su hija. Foto: Archivo
Habían sido compañeras de escuela y, según cuenta Luciana, su hija habría dejado de estudiar por el bulling que sufría. “Ahora debe recursar el segundo año”, aclaró.
Triple cirugía
“En el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe le realizaron a Delfi tres cirugías en el mismo día, en las partes dañadas de su cara. Allí la vieron una vez una psicóloga y una psiquiatra. Luego, nada”, se lamentó la madre.
“Hay dos de los agresores, los que tienen 16 años, están a resguardo en alojamiento para menores de edad, pero los otros tres responsables de lo que le hicieron a Delfi están libres. Al de 18 lo largó la jueza porque entendió que no había pruebas suficientes. Él no puede acercarse a menos de 400 metros de mi hija, o nuestra casa o la de mi mamá, pero no respeta eso”, aseguró la mujer.
“El miércoles pasado, él la siguió en moto a Delfina y ella volvió asustada a la casa. Ese mismo día le pegó a un menor de edad a la vuelta, de una manera súper agresiva. De criminal. De querer matar. Hay un video. Él anda rondando. Tenemos miedo. No sabemos de lo que es capaz porque es peligroso y su familia también”, advirtió.
“Por otra parte -añadió-, la adolescente que siempre acosaba a mi hija y es la que incitó a los demás a atacarla, que tiene 15 años, está en su casa, a cuatro cuadras de nosotros. Estamos aterradas. Delfi me pidió que nos vayamos de la ciudad. No son sólo los cinco atacantes… son también sus familias. Nosotras estamos solitas y no somos de andar peleando.
Sin protección
“Fuimos hostigadas. Pusieron cosas sobre nosotras en redes sociales. Hicimos la denuncia y tuvieron que despublicar. La gente sancristobalence está indignada. Hicimos marcas y todos nos apoyan porque conocen lo que son estas familias. Y tienen miedo, porque saben que lo que le pasó a Delfi le puede pasar a cualquiera. Lamentablemente, todas las manifestaciones quedaron en la nada misma”, señaló.
La familia de Delfina está conforme con el avance de la investigación, pero afirma que se siente totalmente desprotegida, porque a pesar de todo nadie se preocupa por su seguridad. “Queremos irnos de la ciudad aunque sea un tiempo, pero no tenemos posibilidades. Le mandé una carta al gobernador y también a Patricia Bullrich y una legisladora. Espero que alguien nos escuche y que nos ayuden antes de que pase algo feo y peor”, disparó Luciana.