Limpian el predio donde fue hallado Jeremías Monzón, el adolescente asesinado
Avanzan tareas de limpieza en el terreno donde apareció el cuerpo del joven, mientras la causa judicial sigue su curso. Los vecinos destacan la intervención que retiró residuos acumulados durante años y piden que se mantenga el espacio seguro y cuidado tras el brutal crimen.
La intervención privada busca recuperar el área del predio. Crédito: Leonardo Botta.
Este viernes se llevaron a cabo tareas de limpieza en el predio del barrio Chalet, en la ciudad de Santa Fe, donde fue hallado el cuerpo de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado por otros menores. Los trabajos se centraron en despejar el terreno y retirar la gran cantidad de residuos acumulados desde el momento del crimen.
Vecinos aseguraron que la intervención no estuvo a cargo del municipio, sino de un particular que decidió actuar para recuperar un espacio que permanecía abandonado y que representaba un fuerte impacto simbólico y social para la comunidad del barrio.
Un predio con historiay abandono
El terreno, actualmente catalogado como una “carie urbana” de la ciudad, había albergado hasta principios de este siglo una planta industrial de Praxair, dedicada a la producción y distribución de gases industriales y medicinales. La inundación de 2003 afectó gravemente la zona y la instalación, y desde entonces el lugar quedó en un proceso de abandono prolongado que se extendió durante años.
Predio del barrio Chalet tras el inicio de la limpieza. Crédito: Leonardo Botta.
Una vecina del sector expresó a CyD Noticias: “Gracias a Dios que lo están limpiando. Esperemos que no pase más nada y que saquen toda esta mugre, porque tenemos ratas, víboras, de todo ahí adentro. Desde el 2003 está abandonado, más o menos. Vinieron a cuidar, pero después se fueron; los mismos dueños no le daban para cortar los yuyos ni los mosquitos. La gente se fue”.
La mujer también describió cómo se utilizaba el espacio en el abandono: “Para rejuntadero, de gente de la calle que venía a dormir o los pibes que se drogan. De todo un poco. Era y aparte lo que pasó con Jeremías fue de terror. Eso es inhumano lo que hicieron con esa criatura”.
Espacio abandonado desde el crimen de Jeremías Monzón. Crédito: Leonardo Botta.
Sobre la limpieza reciente, agregó: “Han limpiado un poco la vereda, gracias a Dios. Lo principal que tienen que hacer ahora es sacar toda el agua y mantener el espacio seguro, porque es época de escuela y los chicos pasan todo el tiempo por aquí”.
La vecina también propuso posibles soluciones para el futuro del predio: “Si vas a pensar en hacer una plaza, va a ser para rejuntadero. Hay que hacer algo útil, como un comercio cerrado o algo para autos. Lo bueno es que empezaron a limpiar, y ya todos estamos recontentos con la limpieza y los árboles como los dejaron”.