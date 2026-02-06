En barrio Chalet

Limpian el predio donde fue hallado Jeremías Monzón, el adolescente asesinado

Avanzan tareas de limpieza en el terreno donde apareció el cuerpo del joven, mientras la causa judicial sigue su curso. Los vecinos destacan la intervención que retiró residuos acumulados durante años y piden que se mantenga el espacio seguro y cuidado tras el brutal crimen.