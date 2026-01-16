En el sur santafesino

Financiera ilegal de Venado Tuerto deberá donar equipamiento médico por $30 millones

En el marco de un acuerdo judicial homologado por la Justicia Federal, los responsables de una financiera clandestina que operaba en la ciudad entregarán equipamiento médico al Municipio como parte de una suspensión de juicio a prueba por intermediación financiera no autorizada.