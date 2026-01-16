Financiera ilegal de Venado Tuerto deberá donar equipamiento médico por $30 millones

Los dueños de una financiera ilegal que operaba en la ciudad de Venado Tuerto deberán entregar equipamiento médico valuado en 30 millones de pesos a la Municipalidad, en el marco de un acuerdo judicial homologado por la Justicia Federal.
En el marco de un acuerdo judicial homologado por la Justicia Federal, los responsables de una financiera clandestina que operaba en la ciudad entregarán equipamiento médico al Municipio como parte de una suspensión de juicio a prueba por intermediación financiera no autorizada.
La resolución fue alcanzada tras una “suspensión de juicio a prueba”, figura legal que permite evitar el juicio oral cuando el imputado accede a reparar el daño causado.
En este caso, se trata de una causa por intermediación financiera no autorizada, delito que sanciona la compraventa de divisas sin habilitación del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Los imputados, identificados como Edgardo U. y Marcela G., estaban a cargo de una “cueva” que funcionaba en una vivienda de calle Cabral al 4. El establecimiento fue escenario de un violento robo ocurrido el 27 de junio de 2024, en el que cuatro delincuentes se alzaron con una suma cercana a los 3.500.000 pesos y 3.500 dólares, además de teléfonos celulares.
La investigación por el robo fue tramitada por la Justicia provincial, que logró la detención y posterior condena de los autores materiales.
Sin embargo, paralelamente, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, con los fiscales Daniela Ghiorzi y Federico Reynares Solari, avanzó con una causa por la actividad financiera clandestina que allí se desarrollaba.
"Tras una serie de allanamientos y consultas con el BCRA, se estableció que realizaban operaciones de cambio sin autorización", explicó Ghiorzi. En ese contexto, se imputó a los propietarios por violar la Ley de Entidades Financieras, específicamente por realizar intermediación financiera sin autorización legal.
Como parte del acuerdo alcanzado, cada uno de los imputados deberá aportar 15 millones de pesos en equipamiento médico, totalizando así una donación de 30 millones de pesos al área de salud municipal.
“La idea es que este dinero tenga un fin público, por eso nos pusimos en contacto con el área de Acción Social del municipio”, indicó la fiscal.
La entrega de los bienes (que deberá concretarse en un plazo máximo de un mes) incluye equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas, según se detalló en el acta homologada por el Juzgado Federal.
El asalto a la financiera clandestina ocurrió el 27 de junio de 2024 y fue ejecutado por un grupo de cuatro delincuentes. Dos de ellos, Emanuel Alejandro Alarcón (36) y Matías Alejandro Caprigfoglio (29), tocaron timbre en el lugar, ingresaron armados y redujeron con violencia a los propietarios.
Según consta en el juicio abreviado, golpearon a Edgardo U. con la culata de un arma, amenazaron con dispararle en la cabeza y luego intentaron asfixiarlo con una bufanda. A Marcela G., la obligaron a entregar el dinero a punta de pistola.
Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron por calle Cabral, donde los esperaban los otros dos cómplices en un vehículo. Un par de horas más tarde, fueron interceptados y detenidos por la Policía sobre ruta nacional 33, a la altura de la localidad de Villada, a unos 70 kilómetros de Venado Tuerto.