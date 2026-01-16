#HOY:

Dieron de baja a 20 prepagas por no prestar servicios de salud

La Superintendencia de Servicios de Salud publicó nuevos edictos en el Boletín Oficial y puso en marcha el procedimiento de baja para 20 entidades que figuraban registradas pero no prestaban servicios ni tenían afiliados. Ya son 135 las empresas irregulares dadas de baja en lo que va de la gestión.

En el marco del proceso de reordenamiento del sistema de salud que impulsa el Gobierno nacional desde el inicio de su gestión, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) profundizó esta semana las acciones de control sobre los Agentes del Seguro.

A través de edictos publicados en el Boletín Oficial, el organismo oficializó el inicio del procedimiento de rechazo de inscripción definitiva para 20 entidades que, tras las auditorías correspondientes, fueron consideradas irregulares.

Control del sistema

Según informó la Superintendencia, las entidades alcanzadas por la medida figuraban inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), pero no desarrollaban actividad alguna. Las auditorías detectaron que no contaban con afiliados, no brindaban prestaciones de salud y tampoco habían presentado la documentación respaldatoria exigida por la normativa vigente.

La publicación de estos edictos se suma a decisiones similares adoptadas a comienzos de la semana, cuando se avanzó con el rechazo de inscripción definitiva de otros tres agentes. De este modo, el organismo continúa con una política sostenida de control y fiscalización que ya derivó en la baja de 135 empresas de medicina prepaga irregulares desde el inicio de la actual gestión.

Desde la Superintendencia remarcaron que el procedimiento se realiza conforme a lo que establece la normativa, garantizando las instancias administrativas correspondientes, pero con el objetivo claro de sanear el padrón de Agentes del Seguro y evitar distorsiones en el sistema.

Qué implica el rechazo de inscripción definitiva

El rechazo de la inscripción definitiva implica que estas entidades no podrán operar como Agentes del Seguro de Salud ni ofrecer planes o coberturas médicas bajo ese encuadre legal. La medida apunta a eliminar del sistema a empresas que, si bien estaban registradas formalmente, no cumplían con los requisitos básicos para funcionar.

De acuerdo con la información oficial, se trata de asociaciones mutuales, cooperativas, obras sociales y empresas privadas que, al momento de las inspecciones, no demostraron actividad real. En muchos casos, figuraban en los registros sin haber iniciado operaciones o habiendo cesado su funcionamiento tiempo atrás, sin comunicarlo debidamente a la autoridad de control.

“El objetivo es contar con un mercado transparente, en el que únicamente figuren los Agentes que compiten libremente y ofrecen prestaciones de calidad a sus afiliados”, señalaron desde la Superintendencia. En esa línea, se busca fortalecer la confianza en el sistema de salud y proteger a los usuarios frente a posibles irregularidades.

El listado de entidades alcanzadas

Entre los 20 Agentes del Seguro que iniciarán su procedimiento de baja se encuentran asociaciones mutuales, cooperativas y empresas de medicina, todas identificadas con su respectivo número de registro en el RNEMP.

La nómina incluye:

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Boletín Oficial
Salud
Gobierno nacional

