Auditoría y control

Dieron de baja a 20 prepagas por no prestar servicios de salud

La Superintendencia de Servicios de Salud publicó nuevos edictos en el Boletín Oficial y puso en marcha el procedimiento de baja para 20 entidades que figuraban registradas pero no prestaban servicios ni tenían afiliados. Ya son 135 las empresas irregulares dadas de baja en lo que va de la gestión.