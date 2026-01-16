Vacunación contra el dengue en Santa Fe: quiénes pueden vacunarse y qué tener en cuenta
La provincia de Santa Fe sostiene una campaña de vacunación gratuita contra el dengue basada priorizando a poblaciones de mayor riesgo y exposición. Quiénes integran la población objetivo, dónde se puede acceder a la vacuna y cuáles son las principales recomendaciones.
La vacunación contra el dengue en la provincia de Santa Fe se trata de una estrategia sanitaria planificada, segmentada y dinámica, que comenzó en septiembre del año pasado y que continúa vigente durante todo el año actual, con el objetivo de reducir el impacto de una enfermedad que dejó una fuerte marca durante el brote 2023-2024.
Así lo explicó la secretaria de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, en una entrevista con El Litoral, donde detalló el alcance de la campaña, las etapas de implementación y los criterios que definieron a los grupos priorizados.
Una campaña escalonada
“La vacunación en Argentina comenzó en distintos momentos en distintas jurisdicciones. En el caso de la provincia de Santa Fe, comenzó en septiembre a partir de lo que se llamó el objetivo dengue”, señaló Uboldi. Desde el inicio, la provincia optó por una estrategia de vacunación “segmentada, focalizada, nominalizada, progresiva y dinámica”.
El esquema de vacunación consta de dos dosis.
La primera etapa estuvo dirigida a jóvenes de entre 15 y 19 años que residían en los departamentos General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio, además de áreas priorizadas de las ciudades de Rafaela, Rosario y Santa Fe. La selección de estos territorios y grupos etarios respondió a criterios epidemiológicos y a la necesidad de intervenir en zonas con mayor circulación viral.
Luego, la campaña avanzó hacia otro grupo clave: el personal de salud de entre 20 y 39 años, junto con bomberos y policías. Esta fase fue denominada “cuidar a los que nos cuidan”, en reconocimiento a quienes estuvieron y están en la primera línea de respuesta frente al dengue y otras emergencias sanitarias.
En una tercera etapa, se amplió la vacunación a este mismo personal, pero en la franja etaria de 40 a 59 años, incorporando además al servicio penitenciario. Posteriormente, en la cuarta fase, se incluyó a empleados de municipios y comunas que participaron en operativos territoriales, también entre 20 y 59 años.
En ese mismo momento, se sumó un grupo particularmente relevante: personas que habían padecido dengue durante el brote 2023-2024, siempre que hubieran transcurrido al menos seis meses desde la enfermedad y que se encontraran dentro del rango etario definido por la provincia, entre 15 y 59 años.
Finalmente, en la quinta etapa, se incorporó a integrantes de las fuerzas federales que participan del Plan Banderas en la ciudad de Rosario, incluyendo personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal.
Dónde y cómo acceder a la vacuna
Desde septiembre del año pasado y durante todo este año, la vacunación se mantuvo activa. Al comienzo, se realizó en centros focalizados, pero actualmente la vacuna está disponible para la población objetivo en cualquier centro de salud, Samco y vacunatorios de hospitales de la provincia.
“La vacuna es gratuita, fue adquirida por la provincia de Santa Fe y está disponible para lo sgrupos antes mencionados”, remarcó Uboldi, subrayando el esfuerzo del Estado provincial para garantizar el acceso sin costo.
En cuanto al esquema de aplicación, la secretaria de Salud explicó que consta de dos dosis. “Una primera dosis y una segunda dosis que se aplica en general a los tres meses”, detalló. Y aclaró que, si por algún motivo se demora la aplicación de la segunda dosis, no hay inconvenientes.
“No hay ningún inconveniente porque incluso el laboratorio tiene estudios que demostraron que la respuesta de anticuerpos es fuerte aún dentro del año de la primera dosis”, afirmó. Además, por el momento no se recomiendan refuerzos. “Con estas dos dosis el esquema se completa y a futuro habrá que esperar los estudios que demuestren si hay algún cambio con respecto a las recomendaciones”, agregó.
Un punto central de la campaña es la vacunación de personas que ya tuvieron dengue. En estos casos, la recomendación es esperar entre tres y seis meses desde la enfermedad, siendo preferible un intervalo de seis meses. “Puede haber un entrecruzamiento con los anticuerpos que generó la enfermedad y la respuesta a la vacuna”, explicó Uboldi.
En un contexto sin circulación activa de casos, la sugerencia es postergar la vacunación hasta cumplir ese plazo. Para acreditar haber tenido dengue, las personas pueden presentar el resultado del diagnóstico. En muchos casos, esa información ya está registrada en el sistema de salud provincial a través del SISA, el Registro Nacional de Reporte de Enfermedades.
Respecto de quiénes no pueden vacunarse, la secretaria de Salud fue clara. Quedan excluidas las personas inmunocomprometidas por enfermedades de base o tratamientos como quimioterapia o radioterapia. Tampoco pueden vacunarse mujeres embarazadas, ya que no hay estudios de seguridad durante el embarazo, ni mujeres en período de lactancia con niños menores de un año.
Además, se excluye a personas que cursen enfermedades graves en ese momento, como quienes se encuentren internados. “El resto de la población puede vacunarse”, aclaró Uboldi, recordando que el rango etario de 15 a 59 años corresponde a una estrategia sanitaria definida por la provincia.
No obstante, desde el punto de vista individual, la vacuna está aprobada en Argentina para ser utilizada desde los cuatro años de edad, sin límite superior. En ese caso, puede adquirirse en farmacias, y distintas sociedades científicas han emitido recomendaciones para grupos entre 4 y 60 años.