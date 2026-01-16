Campaña

Vacunación contra el dengue en Santa Fe: quiénes pueden vacunarse y qué tener en cuenta

La provincia de Santa Fe sostiene una campaña de vacunación gratuita contra el dengue basada priorizando a poblaciones de mayor riesgo y exposición. Quiénes integran la población objetivo, dónde se puede acceder a la vacuna y cuáles son las principales recomendaciones.