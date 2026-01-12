Prevención

Santa Fe puso en marcha la vacunación contra el virus sincicial respiratorio para proteger a recién nacidos

La inmunización está dirigida a personas gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo. La estrategia provincial articula la vacuna con controles de salud y acciones de acompañamiento integral para reducir bronquiolitis, neumonía e internaciones en bebés.