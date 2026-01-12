Santa Fe puso en marcha la vacunación contra el virus sincicial respiratorio para proteger a recién nacidos

La provincia de Santa Fe inició esta semana la campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), una medida clave de salud pública orientada a reducir las infecciones respiratorias graves en recién nacidos.
La inmunización está dirigida a personas gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo. La estrategia provincial articula la vacuna con controles de salud y acciones de acompañamiento integral para reducir bronquiolitis, neumonía e internaciones en bebés.
La inmunización, que se aplica durante el último tramo del embarazo, se inscribe en una estrategia más amplia que no solo busca prevenir enfermedades, sino también fortalecer el vínculo de las personas gestantes con el sistema de salud y garantizar un acompañamiento integral antes, durante y después del parto.
El lanzamiento de la campaña se realizó en el Centro de Salud Independencia, en la ciudad de Rosario, y estuvo encabezado por la secretaria de Salud de la provincia, Andrea Uboldi.
En sintonía con el calendario nacional, Santa Fe comenzó a aplicar la vacuna contra el VSR a personas gestantes que cursan entre las semanas 32 y 36 con seis días de embarazo, con el objetivo de proteger a los bebés desde el primer día de vida.
El virus sincicial respiratorio es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes y está estrechamente asociado a cuadros de bronquiolitis y neumonía, dos de las principales causas de internación durante los primeros meses de vida.
Si bien en la mayoría de los casos se trata de una enfermedad autolimitada, en recién nacidos puede evolucionar de manera grave y requerir hospitalización, especialmente durante la temporada invernal, cuando la circulación del virus aumenta de forma significativa.
“La vacuna está indicada para mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. Al vacunarse la madre, las defensas se transfieren al bebé a través de la placenta, lo que permite reducir de manera significativa el riesgo de hospitalizaciones y cuadros graves”, explicó Uboldi durante la actividad.
De este modo, el recién nacido cuenta con anticuerpos protectores en una etapa en la que su sistema inmunológico aún es inmaduro.
La estrategia de vacunación contra el VSR se basa en la inmunización materna como principal herramienta de protección. En lugar de aplicar la vacuna directamente al bebé, se busca que la persona gestante genere anticuerpos que luego son transferidos al feto durante las últimas semanas del embarazo.
Esta ventana de aplicación —entre las semanas 32 y 36— no es casual. Es el período en el que se optimiza la transferencia placentaria de anticuerpos, asegurando que el recién nacido tenga una protección efectiva durante sus primeros seis meses de vida, cuando el riesgo de complicaciones por infecciones respiratorias es mayor.
Además de prevenir bronquiolitis y neumonía, distintos estudios han demostrado que las infecciones tempranas por VSR se asocian con un mayor riesgo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma en etapas posteriores de la infancia. Por eso, la vacunación materna no solo tiene un impacto inmediato, sino también beneficios a largo plazo en la salud respiratoria.
Desde el Ministerio de Salud provincial remarcaron que la vacuna es gratuita, obligatoria y no requiere orden médica. Para acceder a la dosis, solo es necesario presentar una constancia o certificado que acredite la semana de gestación.
Uno de los aspectos centrales de la campaña en Santa Fe es que la vacunación no se concibe como un acto aislado, sino como parte de un dispositivo integral de cuidado del embarazo. El contacto con el sistema de salud para la aplicación de la vacuna se aprovecha para reforzar otros controles y acciones preventivas.
“Por definición del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud Silvia Ciancio, este año pensamos un dispositivo de control, cuidado y acompañamiento del embarazo para todas las mujeres y personas gestantes de la provincia. No se trata solo de verificar vacunas, sino de generar un vínculo permanente con el centro de salud”, señaló Uboldi.
En ese marco, durante las jornadas de vacunación se revisan carnets, se promueve la actualización de esquemas de inmunización y se realizan controles clínicos generales. También se incluyen acciones de salud bucal y prevención de enfermedades prevalentes, como el dengue y las infecciones de transmisión sexual.
En el lanzamiento de la campaña, además de la aplicación de la vacuna contra el VSR, se desarrolló un taller informativo y se entregaron insumos preventivos, como preservativos y repelente elaborado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia.
Otro eje clave de la estrategia es la anticipación a la temporada invernal. Si bien el pico de circulación del virus sincicial respiratorio se produce durante los meses más fríos del año, la campaña comenzó en enero con el objetivo de garantizar que la mayor cantidad posible de bebés nazca ya protegido.
“Iniciar la vacunación con anticipación nos permite llegar al invierno con un mayor nivel de cobertura y reducir la presión sobre el sistema de salud”, explicaron desde la cartera sanitaria. La experiencia de años anteriores demuestra que los meses de invierno suelen estar marcados por un aumento de consultas, internaciones y derivaciones vinculadas a infecciones respiratorias en lactantes.
La reducción de hospitalizaciones no solo impacta en la salud de los recién nacidos y sus familias, sino también en la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Menos internaciones por bronquiolitis y neumonía implican menos ocupación de camas, menos derivaciones a unidades de cuidados intensivos y una mejor utilización de los recursos disponibles.
La campaña se desarrolla en centros de salud y hospitales públicos de toda la provincia, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la vacuna. Desde el Ministerio de Salud recordaron la importancia de que las personas gestantes consulten en su centro de salud más cercano para recibir información y acceder a la inmunización en el momento indicado.
La vacunación contra el virus sincicial respiratorio se suma así a otras políticas de salud materno-infantil que buscan fortalecer el cuidado desde el embarazo y reducir riesgos evitables en los primeros meses de vida. En Santa Fe, la apuesta es clara: prevenir antes de que aparezca la enfermedad y acompañar a las personas gestantes con una mirada integral, cercana y sostenida en el tiempo.