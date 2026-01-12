Luego del pedido de 11 provincias

Salud mental: aunque Nación no convoque, Santa Fe no se queda “de brazos cruzados”

El lunes pasado se hizo un pedido concreto para que se reúna el Cofesama, organismo que coordina el trabajo de todas las jurisdicciones. La provincia explica cuáles son sus prioridades y proyectos que tienen financiamiento propio.