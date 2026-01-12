Salud mental: aunque Nación no convoque, Santa Fe no se queda “de brazos cruzados”

La primera semana cien por ciento hábil del año comenzó con un pedido formal de 11 provincias a la Nación para la reapertura de las reuniones del Consejo Federal de Salud Mental. Y terminó, este viernes, sin respuesta.
El lunes pasado se hizo un pedido concreto para que se reúna el Cofesama, organismo que coordina el trabajo de todas las jurisdicciones. La provincia explica cuáles son sus prioridades y proyectos que tienen financiamiento propio.
Santa Fe integra la lista de distritos que suscribieron el documento, junto con Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Salta, Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires. En número de provincias, es casi la mitad del país; en cantidad de población y representación territorial, mucho más.
El objetivo de la nota al organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, es “trabajar y abordar acciones colectivas, frente al aumento de las consultas por esta problemática en los servicios de todo el país”.
La salud mental dejó de ser un tema marginal en el abordaje sanitario y la atención mediática para ser comprendida como una problemática compleja y transversal a toda la población.
De hecho, quedó incorporada como uno de los aspectos a preservar en el nuevo texto de la Constitución Provincial sancionado en 2025 (art. 22).
La preocupación por el aumento de demanda de atención y las diferentes manifestaciones del malestar se volvieron noticia frecuente, en particular tras la pandemia por COVID-19. Sin embargo, en lo que va de la gestión nacional, que arrancó en diciembre de 2023, el Cofesama fue convocado solo en dos oportunidades. Ambas con modalidad virtual.
Lo que se pide es una reunión presencial con el fin de conocer las prioridades del gobierno central, pero también para intercambiar datos y abordajes entre los principales referentes de las provincias.
En este punto, Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de la provincia, aclaró que más allá de esta solicitud, Santa Fe no está “de brazos cruzados” a la espera de indicaciones de Nación; cuenta con un plan, asignación presupuestaria y proyectos propios.
“El Cofesama es un espacio que posibilita el intercambio interjurisdiccional, sobre todo pensando en la realidad que vive cada provincia en materia de salud mental”, de manera que “cada una pueda exponer lo que está pasando en su distrito”, explica.
Cada convocatoria es una buena ocasión para conocer decisiones del gobierno central. Por ejemplo, el cambio de modalidad en el sistema de Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM), que el año pasado tomó por sorpresa a las provincias y para Chiesa se tendría que haber discutido en ese ámbito.
Sin embargo, el funcionario prefiere “no mirar el vaso medio vacío” y avanzar en lo que si se está haciendo a nivel provincial.
“Insisto en que Santa Fe no se quedó esperando lineamientos de Nación sino que tenemos nuestro propio plan que arrancó en 2023 y está organizado hasta 2027”, contó.
- ¿Cuáles son las preocupaciones en común en las provincias?
- En algunas, la temática es más protagónica que en otras. Pero hay preocupaciones comunes que tienen que ver con la salud mental en el contexto actual y la post pandemia, aunque con particularidades jurisdiccionales.
Hubiera sido importante encontrar algún tipo de acción colectiva con las otras jurisdicciones. Aún así, durante 2024 tuvimos encuentros de Región Centro (con Entre Ríos y Córdoba) para hacer un trabajo en común.
Mientras tanto, Santa Fe puso en marcha la Comisión Provincial Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (Copisma) para delinear una discusión pública transversal a todas las áreas.
- Llama la atención esta falta de respuesta teniendo en cuenta que en el penúltimo Boletín Epidemiológico de Nación (correspondiente a la semana 51) se dedicó un capítulo a la problemática del suicidio.
- Hay algo interesante allí y es que se menciona una mejora en los registros, si bien tiene datos globales y no por jurisdicción.
La provincia de Santa Fe cuenta, por primera vez, con un programa de Epidemiología en Salud Mental. Durante 2025 se hizo un trabajo enorme para lograr una mayor calidad estadística, lo que se traduce en políticas públicas acertadas.
- ¿Cómo se hacen esos registros?
Los registros se hacen a través de códigos, que son muchos. Pero en el tema específico de suicidio se incorporaron otros dos: uno para la ideación suicida y otro para autolesiones que no tienen ese objetivo.
Toda la información figura en una guía destinada a las y los agentes de salud.
“Cuando se recoge información por territorios hay que hacerlo con un fin: el nuestro es construir políticas públicas acordes a lo que está pasando y mejorar la carga de datos”, explica el funcionario.
- Más allá de la diversidad de aspectos que aborda la salud mental, ¿dónde está puesto el foco en la provincia?
- Lo que estamos haciendo es tratar de llevar a cabo los seis ejes de nuestro plan provincial. Estos son: Fortalecimiento de la Red de Salud Mental y Procesos de Cuidado en el Primer Nivel de Atención, abordaje integral en Hospitales Generales, Samcos y Sistema de Emergencia y Traslados; transformación y sustitución de Hospitales Monovalentes; fortalecimiento y articulación de la red sustitutiva de Salud Mental; epidemiología y transformación de prácticas y lógicas manicomiales) en las seis regiones.
A modo de ejemplo, el fortalecimiento del primer nivel de atención se hace con las regiones de Salud; las mesas intersectoriales para el abordaje de la prevención del suicidio se iniciaron con Reconquista y Vendo Tuerto para seguir en el resto del territorio; los dispositivos sustitutivos pasaron de 120 a 150 y las Juegotecas representan un antes y un después en esta política.
Emilianas va a tener su nueva cocina en el viejo hospital Iturraspe con la posibilidad de incorporar a más usuarios. Y está prevista la inauguración de una casa asistida en la ciudad de Santa Fe.
Rafaela tiene su área dedicada a Salud Mental en el hospital de tercer nivel recién inaugurado, mientras se avanza en la transformación de los tres monovalentes: Rosario, Santa Fe y Oliveros.
- Es decir, en una reunión del Cofesama, Santa Fe podría estar relatando estas experiencias y recibir sugerencias de otras provincias o servir de guía para las políticas en otros distritos.
- Hasta ahora no hemos tenido respuesta; esperemos que en 2026 nos podamos encontrar con el resto de las jurisdicciones y con Nación para construir una brújula o ciertos sentidos comunes más allá de la impronta de cada una.
- ¿El plan provincial tiene apoyo económico de Nación?
- No, está totalmente financiado por la provincia de Santa Fe que a partir de 2024 tiene presupuesto el área de Salud Mental.