Pullaro en Venado Tuerto: "La obra pública es igualdad, desarrollo y trabajo"
El Gobierno provincial habilitó las flamantes instalaciones de la Secundaria "Ricardo Torres Blanco". La gestión reactivó el proyecto con recursos propios y sumó mejoras en el entorno urbano del establecimiento.
Pullaro encabezó el acto de inauguración del edificio de la EESO N° 238 en Venado Tuerto.
Este viernes, la ciudad de Venado Tuerto vivió una jornada cargada de emoción con la inauguración formal de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 238 “Dr. Ricardo Torres Blanco”. La obra, que se convirtió en un símbolo de la desidia tras más de una década de postergaciones y sucesivos abandonos, fue finalmente completada por la actual gestión santafesina.
Con el corte de cintas, presidido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y los ministros de Educación, José Goity; y de Obras Públicas, Lisandro Enrico, las flamantes instalaciones quedaron habilitadas para el ciclo lectivo próximo a iniciarse, un compromiso que este gobierno asumió en 2023.
También formaron parte del emotivo momento los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Salud, Silvia Ciancio; los legisladores provinciales Leticia Di Gregorio, Sofía Galnares, Leonardo Calaianov y Rosana Bellatti; la directora regional de Educación, Verónica Caporaletti; autoridades locales, encabezadas por el intendente Leonel Chiarella; directivos y ex directivos de la escuela, representantes de instituciones intermedias y vecinos de la ciudad. También estuvieron presentes jefes municipales de la región.
La escuela “Dr. Ricardo Torres Blanco” está ubicada en barrio Iturbide, en la ciudad de Venado Tuerto.
Visión de la provincia: "Justicia y Trabajo"
Durante el acto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, subrayó en un breve discurso que la decisión de finalizar el edificio fue una prioridad política para reparar una deuda histórica con la región. "Estábamos convencidos de que teníamos que tomar la decisión de llevarla adelante porque era un hecho de justicia para la ciudad de Venado Tuerto, pero fundamentalmente para este barrio que la estaba esperando", afirmó el mandatario.
En un contexto económico complejo, Pullaro defendió la continuidad de los proyectos de infraestructura financiados por Santa Fe: "Estamos convencidos de que la obra pública es igualdad, que la obra pública es desarrollo y que la obra pública es trabajo. Por eso, en la provincia de Santa Fe (...) vamos a seguir apostando al crecimiento". Asimismo, el gobernador destacó el valor simbólico de la institución al señalar que "los chicos se ven dentro de las escuelas".
El gobernador Pullaro encabezó un reconocimiento -obsequió flores- a exdirectores y exdocentes de la escuela, como así también a los asistentes escolares, como fue el caso de la primera portera del establecimiento, Elvira Margutti, muy aplaudida por la numerosa concurrencia. El mismo aplauso caluroso se llevó, con sus 97 años, la viuda de Strenitz, uno de los impulsores originales de la fundación de la escuela.
La obra se presentó como el cierre de una espera de más de dos décadas para la comunidad educativa.
El rol de la gestión de obras
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, figura clave en la reactivación del proyecto, con una extensa alocución repasó la historia de la institución, hizo los respectivos agradecimientos y priorizó la finalización de la escuela con recursos provinciales ante la interrupción del envío de fondos nacionales en 2023. Además de la estructura escolar, la gestión de Enrico promovió trabajos complementarios, como el asfaltado de las calles circundantes, mejorando el acceso y la calidad de vida del barrio Iturbide, logros que el funcionario agradeció al intendente anfitrión Leonel Chiarella.
En su intervención, el exsenador provincial hizo un justiciero reconocimiento al dirigente justicialista Julio Eduardo Eggimann, quien durante largos años impulsó el proyecto de construcción del edificio escolar, y desde este viernes 13 su nombre figura en una placa en el ingreso del establecimiento.
"Somos un equipo de trabajo. Como todo gobierno, tenemos muchísimas cosas que mejorar y se cometen errores, pero escuchamos, aceptamos y cambiamos", señaló el ministro, reconociendo que, si bien es válido que existan reclamos, el gobierno está modificando la realidad de la provincia. Cabe destacar que en el lugar estuvo presente un grupo de docentes del gremio Sadop que, con carteles, reclamaron en silencio por su sector, sin que se generara ninguna reacción de una inmensa mayoría de simpatizantes del gobernador. Por el contrario, todo sucedió en un clima ejemplar de pluralismo y convivencia ciudadana.
Haciendo referencia a los años de espera, fue tajante: "Hay que reconocer esa escuela que no va. Esa escuela fueron 15 años de mentiras". En ese sentido, subrayó la importancia de gestionar "poniendo la cara" y cumpliendo promesas, citando como ejemplo de perseverancia regional que "si Rufino pudo concretar esa escuela terminada" (en referencia a la Agrotécnica de esa ciudad), Venado Tuerto también podía lograr este "milagro", enfatizó.
Claudia Alzogaray, la voz de la perseverancia
La directora de la institución, Claudia Alzogaray, brindó un discurso conmovido donde resumió los años de lucha del personal y los alumnos. "La perseverancia da frutos. No es solo una obra de infraestructura. Es el resultado de una historia de lucha, de espera y de perseverancia", expresó la docente, recordando que la construcción se detuvo en dos oportunidades desde 2004, generando frustración e incertidumbre.
Alzogaray recordó las dificultades de compartir espacios con otras escuelas primarias durante años, lo que afectaba el aprendizaje por la falta de aulas y limitaciones horarias. Al ver el nuevo edificio, concluyó: "Hoy finalmente contamos con un edificio amplio, moderno, tecnológico y digno, pensado para una escuela secundaria nocturna que recibe estudiantes de un barrio periférico (...) donde la educación es una herramienta fundamental para construir el futuro".
Finalmente, la directora hizo un llamado a las autoridades presentes: "Pido, por favor, a las autoridades que no nos abandonen, porque esta escuela estuvo mucho tiempo abandonada. A partir de hoy nos cambia el estado".