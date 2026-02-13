La transformación del entorno del Arroyo Cañada de Gómez ya supera el 60% de avance

Sigue adelante la transformación integral del entorno del Arroyo Cañada de Gómez.
La obra, financiada a través del Programa de Obras Urbanas (POU), contempla la creación de un pulmón verde con áreas recreativas, iluminación LED, asadores y un SUM. Autoridades provinciales y locales destacaron el impacto social y urbano del proyecto.
El proyecto, financiado a través del Programa de Obras Urbanas (POU), presenta un avance que supera el 60% y contempla la creación de un pulmón verde equipado con áreas de esparcimiento, mobiliario moderno, iluminación LED, asadores, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un paseo diseñado exclusivamente para emprendedores locales.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó: “Hoy vemos con satisfacción que los trabajos ya superan el 60% de ejecución”.
“Este plan de intervención no es solo cemento y luminarias; es recuperar un símbolo de unión para la comunidad. A través del programa POU, estamos llegando a cada rincón de la provincia para que los municipios puedan concretar esos proyectos que antes parecían imposibles por falta de recursos”, añadió el ministro Enrico.
Por su parte, el intendente de Cañada de Gómez, Matías Chale, valoró el impacto humano de la obra este es un sueño que los cañadenses gestionamos durante años.
"Ver cómo el arroyo se va transformando en un parque nos llena de esperanza. Agradezco profundamente al gobernador Pullaro y al ministro Enrico por escuchar nuestro reclamo histórico y por entender que esta obra es social y colectiva; es el futuro que queremos construir para que nuestras familias vuelvan a disfrutar de su ciudad”.
A su turno, el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto, resaltó el trabajo articulado: “Desde el Senado impulsamos estas gestiones porque sabemos que el trabajo conjunto entre provincia, municipio y organizaciones como ‘Amigos del Arroyo’ es lo que garantiza el éxito".
"Esta inversión refleja la impronta de un Gobierno provincial que tiene el empuje necesario para igualar oportunidades en todo el territorio, fortaleciendo el arraigo de nuestra gente”.
Finalmente, el ministro Lisandro Enrico, brindó los detalles técnicos de la intervención.
“La obra consiste en la puesta en valor de todo el borde costero mediante la ejecución de senderos peatonales, parquizado integral y la construcción de un SUM que funcionará como centro de actividades. Además, el sistema de iluminación y el mobiliario urbano han sido seleccionados para garantizar durabilidad y seguridad, optimizando el escurrimiento y el ordenamiento del entorno hídrico del arroyo”, concluyó.