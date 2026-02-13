En el sur santafesino

La transformación del entorno del Arroyo Cañada de Gómez ya supera el 60% de avance

La obra, financiada a través del Programa de Obras Urbanas (POU), contempla la creación de un pulmón verde con áreas recreativas, iluminación LED, asadores y un SUM. Autoridades provinciales y locales destacaron el impacto social y urbano del proyecto.