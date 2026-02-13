Gasoducto Metropolitano: paso decisivo para la competitividad industrial de Esperanza
El Área Industrial de Esperanza contará en pocos meses con el servicio de gas natural, tras el avance sostenido de la estación reductora que ejecuta el Gobierno de Santa Fe. La obra, considerada estratégica para el desarrollo productivo, demandará una inversión cercana a los 700 millones de pesos y permitirá potenciar la actividad industrial, comercial y domiciliaria en toda la región metropolitana.
El intendente Rodrigo Müller, junto a la diputada provincial Jimena Senn y el presidente de ENERFÉ, Rodolfo Giacosa, recorrieron la obra de la estación reductora de gas natural que se construye en el Área Industrial de Esperanza, en el marco del Gasoducto Metropolitano.
Durante la visita, Müller subrayó el impacto estructural que tendrá la puesta en marcha del sistema.
“Permitirá que las industrias puedan contar con el servicio y, al mismo tiempo, abrirá la posibilidad de extender la red domiciliaria con nuevas conexiones. La provisión de energía es fundamental para la producción y también significa mejor calidad de vida para los vecinos”, afirmó.
El mandatario local consideró que se trata de “un paso esencial” cuyos beneficios comenzarán a percibirse en el corto plazo, y destacó que la inversión pública responde a demandas prioritarias del sector productivo.
Una decisión política para completar el proyecto
Por su parte, Rodolfo Giacosa explicó que la estación reductora no formaba parte del diseño original del Gasoducto Metropolitano.
“Se incorporó posteriormente por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, con el objetivo de resolver esta necesidad en todas las regiones productivas. No tenía sentido contar con el tendido sin la estación reductora de presión”, sostuvo.
El titular de ENERFÉ también remarcó un avance técnico determinante: tras dos años de gestiones, se logró un acuerdo con el Gobierno nacional para concretar el “hook up” en el punto cero del sistema, ubicado a cinco kilómetros del área industrial.
Esta conexión permitirá inyectar gas al Gasoducto Metropolitano y habilitar su funcionamiento integral.
Respuesta a una demanda histórica del sector empresarial
La diputada Jimena Senn recordó que la finalización de esta obra fue uno de los primeros reclamos planteados por las empresas radicadas en la ciudad y por el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE) al inicio de la actual gestión municipal.
“Rápidamente iniciamos las gestiones y encontramos una pronta respuesta del Gobierno provincial. Estamos muy cerca de cumplir con una promesa que tendrá un fuerte impacto en el crecimiento económico y el desarrollo regional”, expresó.
De la recorrida participaron además la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Victoria Nagel; el gerente de Esperanza Servicios SAPEM, Pablo Goddio; y el presidente del CICAE, Alberto Balangione.
El Gasoducto Metropolitano es considerado una obra estratégica para el centro-norte santafesino.
Permitirá abastecer a unas 7.000 industrias y 1.600 comercios que actualmente no cuentan con el servicio, además de posibilitar la expansión de la red domiciliaria para aproximadamente 250.000 habitantes de Esperanza, Santa Fe, Recreo, Monte Vera, Arroyo Aguiar, Ángel Gallardo, Arroyo Leyes y San José del Rincón.
La construcción de la estación reductora en el Área Industrial de Esperanza implica una inversión cercana a los 700 millones de pesos, financiada con fondos provinciales. Una vez finalizada, su administración quedará a cargo de Esperanza Servicios SAPEM.
Energía y competitividad
La incorporación del gas natural representa un salto cualitativo en términos de competitividad industrial. El acceso a una fuente energética más eficiente y de menor costo relativo permitirá optimizar procesos productivos, reducir gastos operativos y favorecer nuevas inversiones.
En un contexto donde la infraestructura energética condiciona la capacidad de expansión industrial, la concreción de esta obra posiciona a Esperanza como un nodo estratégico dentro del entramado productivo santafesino.