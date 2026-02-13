Departamento Las Colonias

Gasoducto Metropolitano: paso decisivo para la competitividad industrial de Esperanza

El Área Industrial de Esperanza contará en pocos meses con el servicio de gas natural, tras el avance sostenido de la estación reductora que ejecuta el Gobierno de Santa Fe. La obra, considerada estratégica para el desarrollo productivo, demandará una inversión cercana a los 700 millones de pesos y permitirá potenciar la actividad industrial, comercial y domiciliaria en toda la región metropolitana.