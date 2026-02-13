Alerta epidemiológica

Primer caso de sarampión del año en el país: cómo se contagió y qué medidas se tomaron

Se trata de un hombre de 29 años que había estado en contacto con una persona infectada durante un vuelo internacional. Las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia y el seguimiento de contactos, y recordaron la importancia de completar el esquema de vacunación.