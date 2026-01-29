El rebrote del sarampión y la expansión de la viruela del mono en el mundo ponen en alerta a los sistemas de salud
Los brotes de sarampión en América del Norte y la expansión internacional de la mpox (viruela del mono), obligan a reforzar los sistemas de vigilancia. El Boletín Epidemiológico Nacional advierte sobre el riesgo de importación de casos y destaca el aumento de las notificaciones en Argentina como parte de una estrategia preventiva.
Las alertas epidemiológicas internacionales cumplen un rol clave en la detección temprana
El inicio de 2026 encuentra a la región atravesada por un escenario epidemiológico complejo, marcado por alertas internacionales vinculadas al resurgimiento del sarampión en América del Norte y a la persistencia y expansión de la mpox en distintos continentes.
Así lo detalla el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N° 792, que dedica un apartado especial a estos eventos de importancia global, monitoreados en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) a través del Centro Nacional de Enlace (CNE).
Las alertas epidemiológicas internacionales cumplen un rol clave en la detección temprana de riesgos que pueden impactar en la salud pública local.
En ese contexto, la intensificación de la circulación del virus del sarampión en Canadá, Estados Unidos y, especialmente, México, junto con la dinámica cambiante de la mpox, refuerzan la necesidad de una vigilancia regional coordinada y sensible, incluso en países donde no se registran casos confirmados.
Desde el 2024 se detectaron casos asociados a viajes en Europa, Asia y América, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Brasil.
Sarampión
Según el análisis incluido en el Boletín Epidemiológico Nacional, el sarampión muestra una actividad significativa en América del Norte durante las primeras semanas de 2026. El país más afectado es México, que enfrenta el brote de mayor magnitud entre las naciones analizadas.
Hasta el 22 de enero de 2026, México acumulaba 7.310 casos confirmados de sarampión, con un impacto considerable en la mortalidad: se reportaron 25 fallecimientos asociados a este brote.
El perfil etario de los casos revela una mayor afectación en la población infantil, particularmente en niños de 1 a 4 años, grupo que concentra 1.122 contagios. Le siguen los niños de 5 a 9 años y, en un tercer lugar, los adultos jóvenes de entre 25 y 29 años.
El boletín subraya además que el brote mantiene una alta actividad, con 59 nuevos casos registrados en solo 24 horas previas al último informe analizado, lo que da cuenta de una transmisión sostenida y activa.
Resurgimiento del sarampión en América del Norte
En Estados Unidos, la situación epidemiológica muestra una continuidad de los brotes iniciados en 2025. Durante las primeras semanas de 2026, se notificaron 416 casos confirmados distribuidos en 14 jurisdicciones.
Un dato relevante es que el 94% de estos casos están epidemiológicamente vinculados a brotes que comenzaron el año anterior. En 2025, el país había registrado 2.255 casos confirmados en 45 jurisdicciones y tres muertes asociadas. No obstante, hasta el 22 de enero de 2026 no se reportaron fallecimientos.
Canadá, por su parte, presenta cifras más bajas, aunque con una tendencia que genera atención. Hasta el 10 de enero de 2026 se notificaron 17 casos —13 confirmados y 4 probables— concentrados en las provincias de Alberta, Columbia Británica, Manitoba y Saskatchewan.
El dato más relevante es que 11 de esos casos fueron reportados solo en la primera semana epidemiológica del año, lo que indica un aumento súbito en la detección.
En el plano local, el Boletín Epidemiológico Nacional destaca que, si bien Argentina no confirmó casos de sarampión en las primeras semanas de 2026, el escenario internacional tuvo un impacto directo en la sensibilidad del sistema de vigilancia.
Las notificaciones de Enfermedad Febril Exantemática (EFE), categoría que incluye al sarampión dentro de los Eventos de Notificación Obligatoria (ENO), aumentaron un 315% en las dos primeras semanas del año en comparación con la mediana del período 2021-2025. En términos absolutos, se pasó de 13 a 54 notificaciones.
Este incremento no se interpreta como un aumento de casos confirmados, sino como una señal de fortalecimiento del sistema de vigilancia frente al riesgo de importación, en línea con el objetivo de las alertas epidemiológicas internacionales: orientar la toma de decisiones y anticipar escenarios de riesgo.
El Boletín Epidemiológico Nacional también analiza la situación de la mpox (viruela del mono), considerada un evento de alta relevancia dentro de las alertas internacionales. La vigilancia global se centra en la diferenciación de dos clados del virus MPXV, con comportamientos epidemiológicos distintos.
El clado II mantiene una circulación global sostenida desde 2022. Durante 2025, los casos se notificaron principalmente en países de África occidental, como Ghana, Guinea, Sierra Leona y Liberia.
Fuera del continente africano, la afectación se concentró casi exclusivamente en adultos (99%) y mayoritariamente en varones (97%), con un alto porcentaje de hombres que reportaron haber tenido relaciones sexuales con otros hombres.
El clado I, en cambio, genera mayor preocupación sanitaria por su potencial gravedad. En 2025, los países con mayor carga de casos confirmados y sospechosos fueron la República Democrática del Congo, Uganda, Burundi, Kenia y Zambia, con co-circulación de subclados en algunas regiones.
Desde agosto de 2024 se detectaron casos asociados a viajes en Europa, Asia y América, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Brasil.
El boletín advierte además sobre la detección de transmisión secundaria limitada en países como Reino Unido y Alemania, así como conglomerados de casos en hombres sin antecedente de viaje en Italia, Países Bajos, Portugal y España.
En Estados Unidos, se notificaron tres casos del clado I en California sin antecedente de viaje, lo que sugiere transmisión comunitaria en determinadas redes.
En Argentina, durante las semanas epidemiológicas 1 y 2 de 2026, se notificaron 12 casos sospechosos de mpox, de los cuales 3 fueron confirmados. Esta cifra representa un aumento significativo respecto de la mediana histórica del período 2021-2025, que era de cuatro notificaciones y ningún caso confirmado.
El Boletín Epidemiológico Nacional aclara que, debido a la naturaleza del evento, la clasificación de mpox en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) requiere procesos manuales confirmatorios, lo que explica la cautela en la interpretación de los datos iniciales.