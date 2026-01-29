Vigilancia

El rebrote del sarampión y la expansión de la viruela del mono en el mundo ponen en alerta a los sistemas de salud

Los brotes de sarampión en América del Norte y la expansión internacional de la mpox (viruela del mono), obligan a reforzar los sistemas de vigilancia. El Boletín Epidemiológico Nacional advierte sobre el riesgo de importación de casos y destaca el aumento de las notificaciones en Argentina como parte de una estrategia preventiva.