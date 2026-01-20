Vigilancia sanitaria

Supergripe H3N2 en Argentina: el subclado K ya se detectó en 14 provincias

El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó la circulación del subclado K de influenza A(H3N2) en el país durante el inicio de 2026. Aunque se registra en un período de baja actividad estacional, preocupa su amplia dispersión geográfica y su mayor impacto en adultos mayores, el principal grupo de riesgo.