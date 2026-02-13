Incendio fatal

Felipe Pettinato será juzgado por estrago doloso y podría recibir hasta 20 años

El influencer comenzará a ser juzgado por el incendio en su departamento que terminó con la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. La causa está caratulada como estrago doloso seguido de muerte y prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión.