Felipe Pettinato será juzgado por estrago doloso y podría recibir hasta 20 años
El influencer comenzará a ser juzgado por el incendio en su departamento que terminó con la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. La causa está caratulada como estrago doloso seguido de muerte y prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión.
El juicio contra Felipe Pettinato comenzará el 23 de febrero en un tribunal porteño.
El juicio oral contra el influencer Felipe Pettinato comenzará el próximo 23 de febrero, en el marco de la causa que investiga el incendio ocurrido en su departamento el 16 de mayo de 2022, hecho que terminó con la muerte del médico neurólogo Melchor Rodrigo.
La acusación estará a cargo del fiscal Fernando Klappenbach. El tribunal estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.
Además, la familia de la víctima participará del debate oral en calidad de querellante, acompañando el desarrollo del proceso judicial.
El expediente se encuentra caratulado como estrago doloso seguido de muerte, una figura penal que contempla una pena de 8 a 20 años de prisión. De acuerdo con la imputación, el incendio se habría originado mientras el neurólogo se encontraba dentro del departamento, sin posibilidad de reaccionar ante el avance del fuego.
La investigación sostiene que el acusado era consciente del riesgo que implicaba la situación, tanto para los bienes propios y ajenos como para la vida de las personas que habitaban el edificio.
Cómoocurrióelhecho
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, Melchor Rodrigo había concurrido ese día al domicilio de Pettinato y se encontraba durmiendo cuando, cerca de la medianoche, se inició el incendio que le provocó la muerte.
El fuego se descontroló rápidamente y generó consecuencias fatales, dando origen a una causa judicial que ahora llegará a la instancia de juicio oral, luego de casi cuatro años de investigación.