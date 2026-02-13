De Visperterminen a Santa Fe

Julian Vomsattel regresa a San Jerónimo Norte para presentar su nuevo libro

El reconocido historiador suizo Julian Vomsattel visitará San Jerónimo Norte el próximo martes 17 de febrero a las 19 en la Biblioteca Mariano Moreno. Durante el encuentro —con entrada libre y gratuita— presentará su reciente libro “Zwischen Heimat und Fremde” (“Entre la Patria y lo desconocido”), una obra que reúne historias, documentos y testimonios sobre la inmigración valesana a América y el profundo vínculo histórico entre el cantón del Valais y la colonia santafesina.