Julian Vomsattel regresa a San Jerónimo Norte para presentar su nuevo libro
El reconocido historiador suizo Julian Vomsattel visitará San Jerónimo Norte el próximo martes 17 de febrero a las 19 en la Biblioteca Mariano Moreno. Durante el encuentro —con entrada libre y gratuita— presentará su reciente libro “Zwischen Heimat und Fremde” (“Entre la Patria y lo desconocido”), una obra que reúne historias, documentos y testimonios sobre la inmigración valesana a América y el profundo vínculo histórico entre el cantón del Valais y la colonia santafesina.
Julian Vomsattel regresa a San Jeronimoo Norte. Foto: Gentileza Pomona.ch
En el marco de su visita al país acompañando a la Alex Rüedi Big Band de Brig, organizada por la Fundación Arte Viva, el historiador valesano Julian Vomsattel compartirá una charla en castellano en San Jerónimo Norte, localidad que ocupa un lugar central en su trayectoria de investigación.
Su interés por la emigración comenzó en la adolescencia, cuando descubrió en un registro municipal de Visperterminen —su pueblo natal, en el Oberwallis suizo— un acta fechada el 28 de diciembre de 1867.
En ella, el municipio otorgaba 508 francos a Aloys Stoffel para que pudiera emigrar a América con su numerosa familia, bajo la condición de que renunciaran a sus derechos comunales y que, en caso de regresar, devolvieran el dinero recibido.
Aquel documento, que reflejaba las duras condiciones económicas y sociales que impulsaban la partida, marcó un punto de inflexión. “Desde ese día, la historia de la emigración de mi pueblo natal no me ha dejado ir”, sostiene Vomsattel.
San Jerónimo Norte: un “Wallis” en la pampa gringa
En 1988, el historiador viajó por primera vez a la Argentina. En San Jerónimo Norte encontró algo que lo sorprendió profundamente: una comunidad que aún conservaba la lengua, la religión y las tradiciones valesanas.
Entre 1850 y 1911, casi una cuarta parte de la población de Visperterminen emigró, y la mayoría se estableció en esta colonia santafesina. Para Vomsattel, recorrer sus calles fue como reencontrarse con una extensión cultural del Valais en suelo americano.
Su búsqueda lo llevó también a otros destinos de la diáspora. En 1990 visitó el estado de Arkansas, en Estados Unidos, donde halló en la aldea de St. Vincent una pequeña colonia de “Tärbines” —emigrados de Visperterminen— que todavía hablaban el dialecto valesano. Incluso en Brasil encontró, casi por casualidad, una familia Heinzmann que desconocía su origen suizo.
Desde entonces, Vomsattel ha actuado como mediador cultural entre el Oberwallis y los países de destino de sus coterráneos, promoviendo proyectos de intercambio y fortaleciendo especialmente los lazos con San Jerónimo Norte.
“Zwischen Heimat und Fremde”: memoria, identidad y legado
Fruto de décadas de investigación y vínculos transatlánticos, Vomsattel publicó recientemente el libro “Zwischen Heimat und Fremde”, escrito en alemán. La obra reúne relatos de descendientes de ambos lados del Atlántico, quienes aportaron historias familiares, anécdotas y documentos.
Los textos recorren experiencias diversas: episodios trágicos durante la travesía, las dificultades iniciales en tierras desconocidas, retornos a Europa y la consolidación de influyentes dinastías empresariales.
Uno de los aportes más significativos del libro es el reconocimiento del papel crucial de las mujeres en la construcción de la nueva patria y en la preservación de la cultura valesana. Este enfoque se desarrolla en un ensayo de la escritora Susana Andereggen, que rescata el rol femenino en la transmisión de la lengua, la fe y las tradiciones.
La publicación cuenta además con la colaboración de referentes de San Jerónimo Norte.
Héctor Sattler aborda la relación entre colonos y pueblos originarios; Augusto Jullier explora las tradiciones musicales; y el coleccionista e historiador José Luis Eggel aportó fotografías históricas. El volumen incluye también cartas inéditas y registros de audio en antiguo dialecto valesano, lo que amplía su valor documental.
Un encuentro para reconstruir la memoria colectiva
La charla del próximo martes no será únicamente la presentación de un libro, sino una invitación a reflexionar sobre identidad, migración y memoria.
En una comunidad que nació al calor de la inmigración europea, el testimonio y la investigación de Vomsattel ofrecen la posibilidad de reencontrarse con las raíces y comprender la dimensión humana de aquel proceso que transformó tanto a Suiza como a la Argentina.
Datos del encuentro
Martes 17 de febrero, 19.00 horas, en la Biblioteca Mariano Moreno – San Jerónimo Norte. La entrada es libre y gratuita. La charla será en castellano.
Organizan: Biblioteca Mariano Moreno, invitan: Fundación Arte Viva y Seminario “Inmigración y Narrativa”