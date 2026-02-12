El cine argentino debutó en el Mercado de Capitales con financiamiento vía pagarés bursátiles
Por primera vez, una producción cinematográfica argentina accedió al financiamiento del Mercado de Capitales mediante la emisión de Pagarés Bursátiles Electrónicos a la Vista con ajuste BADLAR en el ámbito del MAV. La operación contó con el INCAA como promotor e inversor, inaugurando un nuevo esquema de fondeo para la industria cultural.
La industria audiovisual argentina concretó un hito financiero: por primera vez, una producción cinematográfica obtuvo fondeo a través del Mercado de Capitales mediante la emisión de Pagarés Bursátiles Electrónicos a la Vista con ajuste BADLAR, negociados en el Mercado Argentino de Valores (MAV).
La operación introduce un precedente para el sector cultural, tradicionalmente dependiente de esquemas mixtos de subsidios, preventas y aportes privados, al incorporar instrumentos financieros regulados, con estándares de transparencia y tasas de mercado.
Un esquema innovador con participación del INCAA
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) desempeñó un rol central en la estructuración de la operación, actuando como promotor e inversor. La participación del organismo permitió articular un mecanismo de oferta pública dentro de un marco regulatorio supervisado, fortaleciendo la trazabilidad y formalización del financiamiento.
Los pagarés fueron emitidos bajo modalidad electrónica y ajustados por BADLAR —tasa de referencia del sistema financiero—, instrumento recientemente impulsado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y el MAV, con acompañamiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Este formato apunta a dinamizar el acceso al crédito productivo mediante herramientas simples, estandarizadas y adaptables a distintos sectores de la economía real.
La película y la integración regional
El financiamiento permitió avanzar en la producción de “El enigma de Franca Fermín”, dirigida por Octavio Revol Molina, con participación de las productoras argentinas Cabustra Arts y Blurr Stories, junto a las coproductoras Red Collision (Colombia) y Sangre Films (España).
La operación no solo representa una innovación financiera, sino que también consolida un esquema de coproducción internacional, integrando capital privado, organismos públicos y mercado bursátil en una estructura convergente.
Este antecedente amplía el alcance sectorial del Mercado de Capitales argentino y demuestra que la industria cultural puede estructurar financiamiento bajo estándares financieros formales, reduciendo dependencia exclusiva de subsidios y diversificando fuentes de recursos.
La experiencia abre la puerta a futuras emisiones por parte de productoras audiovisuales, posicionando al mercado bursátil como una herramienta viable para proyectos culturales con proyección comercial e internacional.
En términos estructurales, la operación refuerza el vínculo entre el sistema financiero y la economía real, incorporando al sector audiovisual a un ecosistema que históricamente estuvo dominado por actividades industriales, agropecuarias y comerciales.