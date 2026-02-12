Histórico

El cine argentino debutó en el Mercado de Capitales con financiamiento vía pagarés bursátiles

Por primera vez, una producción cinematográfica argentina accedió al financiamiento del Mercado de Capitales mediante la emisión de Pagarés Bursátiles Electrónicos a la Vista con ajuste BADLAR en el ámbito del MAV. La operación contó con el INCAA como promotor e inversor, inaugurando un nuevo esquema de fondeo para la industria cultural.