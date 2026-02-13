Nuevos personajes, viejas deudas

“En el Barro 2” ya está en Netflix: quién es quién en la nueva guerra por La Quebrada

Se estrenó este viernes la segunda temporada de la serie producida por Netflix y Underground: La Quebrada reaparece con un poder más crudo, bandas renovadas y alianzas obligadas que reescriben las reglas del penal.