“De hostigar a una menor no se vuelve”: el fuerte descargo de la China Suárez contra Juariu por un comentario sobre Magnolia

La actriz apuntó contra la periodista en Instagram tras un comentario en pleno festejo de cumpleaños de la menor.

La China Suárez cruzó a Juariu y se armó un nuevo escándalo en redes.La China Suárez cruzó a Juariu y se armó un nuevo escándalo en redes.
La China Suárez celebró el cumpleaños número ocho de su hija Magnolia y, entre fotos y posteos del festejo, el clima en redes cambió de golpe por una polémica inesperada.

Todo empezó cuando la periodista Victoria Braier, más conocida como Juariu, hizo publicaciones sobre un detalle de la celebración: aseguró que la malla que llevaba Magnolia habría sido un regalo de Mauro Icardi para una de sus hijas.

El posteo de Juariu que hizo estallar a la China Suárez.El posteo de Juariu que hizo estallar a la China Suárez.
El posteo de Juariu que hizo estallar a la China Suárez.El posteo de Juariu que hizo estallar a la China Suárez.

El comentario se viralizó rápido y, con especulaciones cruzadas en redes, la actriz decidió responder de manera directa desde sus historias de Instagram, sin medias tintas.

En su descargo, la China nombró a la periodista y la cuestionó con dureza: “Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar al bullyng no se vuelve. Hay que ser muy mierd...”, escribió.

El furioso descargo de la actriz contra la periodista.El furioso descargo de la actriz contra la periodista.

Según el planteo de Juariu, su lectura del tema no era sobre la menor en sí, sino sobre “el contexto” del conflicto entre adultos que rodea a la familia y el vínculo entre Wanda Nara, Icardi y la China.

En esa misma línea, la periodista se defendió después con otra historia: dijo que “solo” había dado información y que quienes exponen a los menores “son los protagonistas y el entorno”.

PosteoTras las acusaciones de la China Suárez, Juariu salió al cruce.

El cruce se dio, además, en medio de otro foco de ruido: la ausencia de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en el cumpleaños de Magnolia, un tema que ya venía alimentando comentarios y lecturas en redes.

De acuerdo con lo publicado, las nenas no fueron al festejo y terminaron viajando con su mamá y Martín Migueles a la provincia de San Luis, mientras la discusión escalaba online con posteos, capturas y respuestas indirectas.

