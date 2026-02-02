Video

“Soy pacifica, pero no olvido”: la China Suárez contundente sobre un posible acercamiento con Wanda Nara

En una entrevista en La Mañana con Moria (El Trece), la actriz se refirió al “Wandagate”, dijo que los juicios siguen y explicó por qué no ve posible un buen vínculo con la empresaria: “no se puede forzar”.