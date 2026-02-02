Los participantes sorprendieron al jurado con sus platos, pero sólo Ian Lucas fue salvado

La noche de última chance de la semana 15 de Masterchef Celebrity Argentina 2025/26 contó con una grata sorpresa que llevó a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui a felicitar a todos los participantes.
En una noche que comenzó con un difícil desafío y que tuvo la visita de los cantantes Mau y Ricky, los chef debieron tomar una complicada decisión luego de probar las excelentes preparaciones de los concursantes.
En el inicio del programa, Wanda Nara había dialogado con el jurado sobre que “hoy les tocaba cocinar a los peores” y la conductora trató de suavizar ese comentario, afirmando que se trataba de aquellos cocineros que tuvieron “los platos menos logrados”.
Luego de un difícil desafío que llevó a que los ingredientes fuesen a los participantes casi de manera azarosa, Emilia Attias, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez, Evangelina Anderson, Rusherking y Claudio “El Turco” Husaín demostraron con creces en sus platos que tienen el mismo nivel o uno aún mejor que aquellos competidores que estuvieron en la noche de beneficios.
Wanda fue la primera en hacer público el espectacular desempeño de los famosos en el programa del domingo 1° de febrero. “Creo que el jurado tiene que replantearse muchas cosas. Si acá están los platos menos logrados… Demostraron que cualquiera de ustedes puede estar en la final”, expresó la conductora de Telefe.
Los chefs hicieron la deliberación correspondiente, y si bien sólo a uno no tuvieron que entregarle el delantal negro, llamaron a todos para que pasaran al frente y les pudiesen dar una merecida felicitación.
“Estamos sorprendidos por la performance que tuvieron, por cómo evolucionaron. Cocinan muy diferente a cuando entraron. Estos platos de hoy eran imposibles hace meses. Hoy se adaptaron de la mejor manera posible con los ingredientes que les fueron llegando. Es en serio que están cada vez más cerca de la final”, les dijo Martitegui a Emilia, Ian, Miguel Ángel, Evangelina, Rusherking y el Turco.
Finalmente, entregaron los delantales negros a Miguel Ángel, Rusherking, Evangelina y al Turco, quedando a la expectativa de ser salvados Emilia frente a Ian Lucas.
El jurado tomó la decisión y dijo que Ian Lucas esquiva la gala de eliminación, mientras que Emilia recibe el último delantal negro de la noche.
El youtuber, músico e influencer realizó una bondiola a la barbacoa con polenta, nuez tostada, hierbas y salsa de tomate con vino blanco.