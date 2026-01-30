Wanda Nara en el centro de otra polémica en Nordelta: vecinos la acusan de falta de convivencia y ella responde en redes

La mediática Wanda Nara quedó envuelta en un conflicto con sus vecinos luego de mudarse a un exclusivo barrio de Nordelta, donde fue señalada por supuestos ruidos molestos, desorden y falta de respeto a normas de convivencia. La empresaria salió a responder con dureza en redes sociales, calificando las acusaciones como infundadas y advirtiendo sobre posibles consecuencias para quienes difunden la información.
Qué pasó en el barrio y por qué estalló la controversia
La polémica se desencadenó apenas días después de que Wanda Nara se instalara con su familia en el barrio privado El Yacht, en Nordelta, donde adquirió dos lotes para construir su nueva residencia.
Según testimonios difundidos en el programa A la Tarde, algunos frentistas del country expresaron su descontento por la actitud de la mediática, denunciando suciedad, ruidos y desorden vinculados al proceso de mudanza.
Un audio de un vecino, filtrado en el ciclo, aseguraba que a poco de instalarse, Nara habría dejado “restos de materiales y basura desparramados frente a la vivienda, sin bolsas”, y además generó molestias con el uso de cuatriciclos y máquinas en horarios nocturnos, según su relato.
Hace un par de días atrás Wanda comenzó a mudarse a su nueva casa en Nordelta.
Acusaciones que crecieron en tono y alcance
Más allá de la suciedad en el ingreso a su lote, también se mencionó la circulación de vehículos ruidosos en horarios intempestivos, lo que, según los vecinos, afectó el descanso de las familias del predio.
Además, panelistas del ciclo mencionaron que circulaban videos de menores a bordo de motos de agua en la zona, lo que incrementó la crítica hacia la figura pública.
Hasta se trascendió que una frentista ya habría presentado una queja formal ante la intendencia del barrio por estos hechos, aunque no se detalló si derivó en medidas administrativas.
La respuesta de Wanda Nara
Frente a estas versiones, Wanda Nara utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para negar las acusaciones y explicar su postura. Afirmó que su lote contiguo también le pertenece, por lo que es “su propia vecina” y resultaría ilógico autodenunciarse por el manejo de ese espacio.
En su descargo, la conductora sostuvo que se encuentra en pleno proceso de mudanza y que no tiene multas ni infracciones. Además, consideró que la difusión de estas versiones podría perjudicar el trabajo de otras personas vinculadas al barrio o a su entorno.
“Chicos, relax… ya mandé copia de todo lo que dicen en los medios a la intendencia y no quisiera que ningún chusma pierda su trabajo. Dejen de inventar cosas que NO son”, escribió, en un mensaje que mezcló defensa personal con advertencia hacia quienes comparten los trascendidos.
El posteo de Wanda Nara en X aclarando la situación.
El contexto mediático de la polémica
Este episodio se da en un momento en que Wanda Nara está bajo constante escrutinio mediático, tanto por su vida personal como por su presencia en programas de televisión.
La combinación entre su exposición pública y la vehemencia con que los vecinos del exclusivo barrio plantearon sus quejas alimentó rápidamente la viralización de la polémica en redes y programas de espectáculos.
Lo que comenzó como un malestar vecinal se transformó en un debate público sobre convivencia, fama y exposición mediática. La denuncia de los frentistas y la réplica de Wanda Nara ilustran cómo un conflicto barrial puede trascender el ámbito privado y convertirse en tema televisivo y digital, en un contexto donde la figura de la conductora sigue polarizando opiniones.