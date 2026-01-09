Cómo es el mega vestidor de Wanda Nara: lujo, diseño y tres habitaciones dedicadas al estilo

Wanda Nara mostró a través de sus redes sociales cómo quedó su vestidor y camarín en su nueva propiedad en Nordelta, un área que no sólo es amplia sino que fue concebida al detalle para adaptarse a su ritmo de vida entre grabaciones, eventos y la rutina familiar. “Mi vestidor nuevo ya falta menos. Camarín en casa listo”, celebró la empresaria en una de sus publicaciones.
El espacio se caracteriza por un diseño minimalista y moderno, con materiales en tonos claros que generan una atmósfera luminosa y elegante. Estantes flotantes, cajoneras amplias y grandes espejos empotrados aumentan la sensación de amplitud, mientras que la iluminación LED integrada realza cada prenda y accesorio.
Funcionalidad y estilo integrados
Más allá del lujo visual, este vestidor fue diseñado con un criterio funcional: desde sectores específicos para ropa y zapatos hasta un camarín con un gran espejo ovalado rodeado de luces, ideal para maquillaje y preparación diaria. “Contar con un espacio ordenado y funcional me permite optimizar mi rutina”, escribió Nara junto a las imágenes del recorrido.
La presencia de ventanales con vista al exterior no solo aporta luz natural, sino que genera una conexión visual con el entorno verde del barrio privado, reforzando la sensación de amplitud y confort.
Las piezas más exclusivas del vestidor de Wanda Nara
La ostentación no está solo en los metros cuadrados ni en el diseño del vestidor: el verdadero impacto aparece cuando se mira qué guarda Wanda Nara. Fanática declarada de las carteras y las prendas de alta gama, la empresaria reúne piezas de algunas de las marcas más exclusivas del mundo, como Gucci, Versace, Yves Saint Laurent, Chanel, Hermès, Dior y Louis Vuitton.
Sin embargo, el núcleo más valioso de su colección no está en la Argentina. El verdadero “arsenal” de indumentaria y accesorios de altísimo valor se encuentra en su casa de Italia, donde conserva sus piezas más exclusivas. Allí guarda más de 200 carteras, además de zapatos, blazers, camperas y botas que forman parte de sus mejores colecciones.
El increíble e inmenso vestidor de Wanda Nara en su penthouse de Milán que fue viral en 2021.
Entre las joyas de ese vestidor sobresale un Hermès Birkin Mimosa de 25 centímetros, confeccionado en piel de cocodrilo, cuyo valor oscila entre 75 y 100 mil dólares. A esa pieza se suman otros tres Birkin en tonos fucsia, azul y amarillo vibrante. También figuran un mini bolso de Chanel en blanco y negro, valuado en casi 6 mil euros, y otro diseño de Christian Dior, que ronda los 8 mil dólares.
Pero el objeto más preciado de todos es, sin dudas, un regalo con carga emocional y valor simbólico: una Hermès Himalaya Birkin, obsequiada por Mauro Icardi en 2021. Se trata de un modelo realizado en piel de cocodrilo niloticus, con diamantes en los herrajes, considerada la cartera más cara del mundo. ¿Su valor estimado? 340 mil euros.
La Hermès Himalaya Birkin, obsequiada por Mauro Icardi en 2021.
Es un diseño reservado para muy pocas personas en el planeta, en su mayoría celebridades de alcance global como Kylie Jenner, Georgina Rodríguez y Victoria Beckham. En ese selecto círculo, Wanda Nara suma una pieza que no solo habla de lujo extremo, sino también de estatus y exclusividad absoluta.
Una inversión en bienestar y diseño personalizado
Cada elección, desde los materiales hasta la disposición de los muebles, refleja el gusto de Wanda por los espacios exclusivos, donde el diseño moderno se combina con la practicidad. Este vestidor, más que un lujo decorativo, se presenta como un elemento central de su día a día y una inversión en bienestar personal.
La casa de Wanda en refacción.
Este ambiente también simboliza un nuevo capítulo en la vida de la conductora, marcando un antes y un después en su intimidad y estilo de vida, tras instalarse definitivamente en su hogar de Nordelta con sus cinco hijos.
La vista desde uno de sus balcones.
El mega vestidor de Wanda Nara en su casa de Nordelta no es simplemente una habitación más: es un símbolo de estilo, organización y confort, donde cada detalle fue pensado para combinar estética y funcionalidad. A través de este espacio, la empresaria no solo exhibe su amor por la moda, sino también una forma de vivir su día a día con lujo y orden.