Wanda Nara fue vista comprando ropa de bebé y crecen los rumores de embarazo

Un video difundido por el Ejército de LAM volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la escena: fue captada comprando un conjunto de bebé en una reconocida tienda deportiva y, segundos después, su hija Francesca protagonizó un gesto que no pasó inadvertido.
Un conjunto de bebé y el gesto de Francesca
Las imágenes comenzaron a circular con fuerza en redes sociales y programas de espectáculos. En el video, Wanda Nara aparece recorriendo una popular tienda de indumentaria deportiva mientras sostiene una percha con un pequeño conjunto de bebé, de color rojo. La escena, breve pero elocuente, fue suficiente para disparar especulaciones sobre un posible embarazo o, al menos, el deseo concreto de volver a ser madre.
El momento que terminó de encender las alarmas llegó segundos después. Francesca, una de las hijas de la empresaria y conductora de MasterChef, que la acompañaba durante la jornada de compras, se acercó y besó la panza de su mamá. El gesto, captado con claridad por la cámara, fue interpretado por muchos como algo más que una simple muestra de cariño.
En una conversación en MasterChef, Wanda le confesó a Maxi López que quería de nuevo ser mamá.
"Quiero un bebé, me dieron ganas"
No es la primera vez que Wanda Nara deja entrever su deseo de agrandar la familia. Días atrás, había sorprendido con un comentario dirigido a su ex pareja, Maxi López, en el que reconoció públicamente: “Quiero un bebé, me dieron ganas”. Aquella frase, que en su momento pareció un comentario al pasar, hoy vuelve a cobrar relevancia a la luz de estas nuevas imágenes y de los gestos que no pasaron inadvertidos.
En ese mismo clima de cercanía y confianza se dio el intercambio que mantuvieron ambos durante el programa, cuando la conversación derivó en el reciente nacimiento del nuevo hijo de Maxi. Lejos de cualquier incomodidad, Wanda abordó el tema con naturalidad y curiosidad genuina: “Maxi, quiero que me cuentes todo del bebé”, le pidió al exfutbolista, quien respondió con entusiasmo: “Ay, no sabés lo que fue”.
Interesada en los detalles, la conductora de MasterChef profundizó con preguntas propias de una charla íntima y familiar: “¿Cómo es? ¿A quién se parece de los chicos?”. Maxi fue directo en su comparación y aseguró que el recién nacido “es muy parecido a Coqui cuando era bebé”, lo que despertó en Wanda un recuerdo inmediato: “Ay, no, Coqui era un muñequito”. El intercambio espontáneo estuvo acompañado por risas compartidas y aportó un clima distendido en medio de la competencia televisiva.
Wanda Nara tiene tres hijos junto a Maxi López. (Instagram/@nora_colosimo).
Las bromas continuaron cuando el diálogo se trasladó al terreno de los pañales y los roles dentro de la familia, un tópico que reforzó la complicidad entre ambos. “¿Quién cambió el primer pañal? ¿Vos o Daniela?”, preguntó Wanda con picardía.
Maxi confesó que fue su actual pareja quien se ocupó de esa primera vez y explicó que los bebés recién nacidos todavía le generan cierta inseguridad. Wanda no dejó pasar la oportunidad para seguir el juego y, entre risas, le consultó si sabía cambiar pañales, a lo que él respondió con seguridad, recordando su experiencia como padre de cinco hijos.
El ida y vuelta, cargado de humor y gestos de confianza, fue leído por muchos como algo más que una simple anécdota televisiva. En ese contexto, las imágenes recientes de Wanda comprando ropa de bebé y la escena en la que su hija Francesca besa su panza parecen reforzar una misma narrativa: la posibilidad de que el deseo de volver a ser madre, expresado días atrás, no sea solo una frase casual, sino una idea que empieza a tomar forma.