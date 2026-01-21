De qué se trata la parasomnia, el particular trastorno del sueño que confesó sufrir Wanda Nara

La conductora y empresaria Wanda Nara reveló que padece parasomnia, un trastorno del sueño que provoca comportamientos inusuales como levantarse y comer sin conciencia durante la noche. Su testimonio encendió el interés sobre esta condición poco conocida que afecta a personas de distintas edades.
Qué es la parasomnia y cómo se manifiesta
La parasomnia es un grupo de trastornos del sueño en los que las personas realizan acciones inconscientes mientras duermen, sin interrumpir totalmente el descanso nocturno. Este tipo de afección se caracteriza por episodios en los que el individuo puede:
Caminar dormido (sonambulismo)
Hablar o emitir sonidos durante el sueño
Comer sin recordar después
Tener terrores o pesadillas intensas
Hacer movimientos complejos no habituales en vigilia
En el caso de Wanda Nara, la parasomnia se manifestó a través de episodios de alimentación nocturna sin consciencia, costumbre que ella misma describió con humor durante una emisión de MasterChef Celebrity al decir: “Como sonámbula, me levanto dormida y como”.
Entre las recomendaciones médicas habituales para combatir este trastorno se incluye mejorar la higiene del sueño.
Cómo se producen estos episodios
Los especialistas explican que las parasomnias suelen ocurrir durante las fases del sueño en las que el cerebro está en transición entre distintos estados —especialmente en el sueño profundo (no REM)—, y que la persona no está consciente de sus acciones ni suele recordar lo que hizo al despertar.
El episodio que contó Nara consiste en levantarse durante la noche y consumir alimentos sin tener consciencia plena de lo que hace, comportamiento que forma parte de una variante de parasomnia conocida como trastorno alimentario nocturno relacionado con el sueño.
Según explicó la propia conductora, suele esconder postres y snacks como estrategia para reducir estos episodios, aunque muchas veces termina buscándolos sin recordar haber salido de la cama. Para verificar lo que realmente ocurre, afirmó que revisa las cámaras de seguridad de su casa para comprobar si fue ella quien realizó esos actos durante la noche.
¿Es peligroso y cómo se aborda?
Aunque muchas parasomnias son benignas, pueden tener consecuencias físicas o psicológicas si los comportamientos repetidos implican riesgo —como preparar alimentos calientes, manipular objetos cortantes o salir de la casa durante la noche—.
El abordaje de estos trastornos apunta a comprender las causas y reducir la frecuencia de los episodios. Entre las recomendaciones médicas habituales se incluyen:
Mejorar la higiene del sueño (rutina regular de descanso, ambiente tranquilo y oscuro)
Evitar alcohol o estimulantes antes de dormir
Registrar los patrones de sueño en un diario
Realizar estudios especializados cuando los episodios son frecuentes o peligrosos
En algunos casos, tratamientos como la terapia cognitivo-conductual pueden ser útiles para manejar mejor los síntomas y reducir su impacto en la vida diaria.
La confesión de Wanda Nara sobre su parasomnia puso en escena un trastorno del sueño poco conocido pero relativamente común, que puede ir desde acciones simples inconscientes hasta comportamientos complejos sin recuerdo al despertar. Su relato invita a poner el foco en la importancia de comprender y atender estos fenómenos, que afectan tanto a la calidad del descanso como al bienestar general.