Wanda Nara reveló que padece parasomnia: “Me levanto dormida y como sin darme cuenta”

La empresaria y conductora Wanda Nara sorprendió con una revelación personal durante una reciente emisión de MasterChef Celebrity (Telefe). Entre risas y anécdotas, contó que padece un tipo de parasomnia, un trastorno del sueño que la lleva a levantarse dormida durante la noche y comer sin tener conciencia de lo que hace.
“Soy muy sonámbula. Me levanto dormida y como. Como sonámbula”, explicó ante la consulta del chef Damián Betular, dejando a todos los presentes impactados por la confesión.
Snacks nocturnos sin recuerdo alguno
Wanda relató que suele esconder postres en el horno para evitar comerlos durante estos episodios nocturnos, aunque reconoció que muchas veces eso no alcanza.
“Capaz me levanto dormida y digo: ‘Tomo mi pedacito de torta, ahora es el momento, se durmieron todos’”, contó con humor.
Además, reveló que más de una vez tuvo que revisar las cámaras de seguridad de su casa para comprobar si efectivamente había sido ella quien se comió algo durante la noche.
“No me doy cuenta. Te juro que no. Después veo el paquete de papas fritas vacío y digo: ‘¿Fui yo?’”.
¿Qué es la parasomnia?
La parasomnia es un grupo de trastornos del sueño que provocan comportamientos inusuales mientras la persona duerme, incluyendo hablar, caminar o incluso comer dormido, como en el caso de Wanda Nara. Este tipo específico se conoce como síndrome de alimentación nocturna relacionada al sueño (NS-RED, por sus siglas en inglés).
Los especialistas explican que este trastorno suele manifestarse durante las fases profundas del sueño (no REM) y que afecta con mayor frecuencia a mujeres adultas. Aunque no siempre es peligroso, puede generar problemas metabólicos, aumento de peso o lesiones, dependiendo de la frecuencia e intensidad de los episodios.
El tratamiento suele incluir terapia cognitivo-conductual, medidas de higiene del sueño y, en algunos casos, medicación bajo supervisión médica.
En 2023, Wanda Nara fue noticia por un problema de salud que motivó especulaciones mediáticas y que finalmente ella confirmó como un diagnóstico de leucemia, aunque prefirió no exponer detalles públicamente. Su decisión de hablar ahora sobre este trastorno menor del sueño marca una apertura hacia compartir aspectos más personales de su vida, incluso con un toque de humor.
Aunque la confesión de Wanda Nara generó sorpresa, los especialistas indican que este tipo de parasomnias son más frecuentes de lo que se cree, pero muchas personas no las detectan hasta que el entorno nota comportamientos extraños.
En la mayoría de los casos, los pacientes no recuerdan los episodios, lo que dificulta el diagnóstico. La visibilización de figuras públicas sobre estos temas contribuye a romper el tabú en torno a los trastornos del sueño y alienta a más personas a consultar con profesionales.