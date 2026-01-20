“Mejoró mucho nuestra relación”: Wanda Nara confirmó un acercamiento con Mauro Icardi

Luego de una etapa marcada por conflictos personales y cruces judiciales, Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan un momento de mayor calma en su vínculo como padres. Así lo contó la propia conductora, que habló con sinceridad sobre el presente de la relación y dejó en claro que el objetivo principal es el bienestar de sus hijas.
A través de sus redes sociales, Wanda se refirió al diálogo que mantiene actualmente con el futbolista. En una interacción con sus seguidores, aseguró que la comunicación mejoró con el paso del tiempo y que, si bien no siempre coinciden, lograron encontrar un punto de equilibrio.
“Por suerte, últimamente con los papás de mis hijas hay mucho diálogo”, expresó en una de sus historias de Instagram. Luego, ante una consulta puntual sobre cómo es hoy la relación con Icardi en su rol de padres, fue aún más clara: “A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho, vamos a ser familia para siempre”.
Las declaraciones marcaron un cambio de tono respecto de meses anteriores, cuando las diferencias entre ambos ocupaban un lugar central tanto en los medios como en la Justicia.
El idayvueltacon sus seguidores
El testimonio surgió durante una charla distendida con sus seguidores, cuando Wanda habilitó la clásica “cajita de preguntas” en Instagram. Allí respondió inquietudes vinculadas a su vida personal, su presente laboral y, especialmente, a su vínculo con el padre de sus hijas.
Wanda Nara habló sobre su vínculo con Mauro Icardi.
Lejos de esquivar el tema, la conductora eligió mostrarse reflexiva y poner el foco en el futuro. Sus palabras dejaron entrever una postura más conciliadora, basada en la necesidad de sostener un trato respetuoso a largo plazo.
CríticasaIcardi
En paralelo a este nuevo clima de diálogo, el cumpleaños número once de la hija mayor de la expareja volvió a colocar a ambos en el centro de la escena pública. La celebración se realizó en la Argentina junto a Wanda, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.
“Felices 11, amor de mi vida. Solo deseo que siempre seas así de feliz. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor de mí, mi miniatura, mi princesa, mi todo. Siempre juntitas”, escribió la conductora, acompañando sus palabras con imágenes del festejo.
El posteo que Wanda Nara le dedicó a su hija.
La ausencia de un saludo público por parte de Mauro Icardi no pasó desapercibida y generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron al futbolista por no expresarse en una fecha tan significativa, sobre todo teniendo en cuenta que sí había compartido mensajes cuando cumplieron años los hijos de la China Suárez.
Familia,más allá de las diferencias
A pesar de las críticas y de los episodios del pasado, Wanda volvió a remarcar que el lazo familiar está por encima de cualquier conflicto. Su definición fue contundente y marcó el eje de esta nueva etapa: “Vamos a ser familia para siempre”.
El saludo de Icardi en el cumpleaños de Rufina Cabré.
La frase resume una postura que apunta a dejar atrás los enfrentamientos más duros y priorizar la crianza compartida, aun cuando existan desacuerdos. En un contexto donde cada gesto es observado con lupa, la conductora eligió enviar un mensaje de distensión y madurez.