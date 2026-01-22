#HOY:

"Las extraño”: Wanda Nara filtró chats y reavivó la polémica con Mauro Icardi

El jugador negó que retomó el contacto con la conductora por el bienestar de sus hijas y ella no dudó en publicar chats privados. Un mensaje particular que desató otro escándalo.

El descargo de Mauro Icardi por las nuevas “mentiras” de Wanda Nara.El descargo de Mauro Icardi por las nuevas “mentiras” de Wanda Nara.
Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a ser protagonistas de un escándalo en las redes sociales. Todo comenzó cuando el futbolista negó haber retomado contacto con la conductora por el bienestar de sus hijas, lo que motivó que Nara compartiera capturas de chats privados que avivaron la polémica.

Entre los mensajes se destacó uno en el que Icardi escribió “las extraño”, generando confusión entre los seguidores sobre si se refería a la mediática, a sus hijas o a toda la familia.

Varios fanáticos del jugador aseguraron que el mensaje estaba dirigido exclusivamente a sus pequeñas, a quienes ve con poca frecuencia debido a su residencia en Estambul. En diciembre, Mauro pasó las fiestas de Navidad en Argentina junto a sus hijas, momento en el que no surgieron inconvenientes con la presencia de la actriz China Suárez.

El descargo de Icardi

Cansado de lo que considera “mentiras” de su exmujer, Icardi realizó un extenso descargo público. A través de sus declaraciones, dejó en claro que busca mantener distancia de Nara y señaló que tras la separación sufrió diversas acciones que afectaron su relación con las hijas y su vida personal.

Wanda Nara mostró los chats privados con Mauro Icardi.Wanda Nara mostró los chats privados con Mauro Icardi.

El futbolista enfatizó que las versiones difundidas por la mediática no reflejan la realidad y cuestionó la credibilidad de sus actos. Además, acusó a Wanda de entorpecer su vínculo con sus hijas y de intervenir de manera directa en conflictos familiares por cuestiones personales.

En este sentido, Icardi manifestó que estas situaciones generaron un impacto negativo en la vida de sus hijas y en su entorno, y que las declaraciones públicas de Nara dificultan la convivencia familiar.

Repercusiones

El intercambio de mensajes y la divulgación de información privada volvieron a posicionar a la pareja en el centro de la atención. Usuarios de redes sociales se mostraron divididos, mientras los comentarios sobre los audios y chats generaron un debate sobre la vida privada de las figuras públicas y los límites de la exposición mediática.

Mauro Icardi destrozó a Wanda Nara.Mauro Icardi destrozó a Wanda Nara.

El conflicto también pone en evidencia la complejidad de las relaciones familiares en el contexto de la separación de figuras públicas, y cómo los medios y las redes sociales amplifican cada declaración y acción. Tanto los seguidores de Wanda como los de Mauro siguen atentos a cada movimiento, creando un escenario de constante tensión mediática.

Show
Wanda Nara
Mauro Icardi
Eugenia "China" Suárez

