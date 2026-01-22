Icardi fulminó a Wanda Nara: “Mitómana” y sin chances de reconciliación

Mauro Icardi decidió ponerle punto final a las versiones que lo vinculaban nuevamente con Wanda Nara. En medio de rumores de reconciliación, el delantero del Galatasaray publicó un duro mensaje en sus redes sociales en el que desmintió cualquier tipo de acercamiento con su ex pareja y madre de sus hijas, y la acusó de mentir sistemáticamente.
“Mitómana”, escribió Icardi en una historia de Instagram, en referencia directa a Wanda, y acompañó la calificación con un extenso descargo en el que afirmó que “nunca jamás será familia”.
Sin chances de reconciliación entre Wanda y Mauro.
Qué dijo Wanda
Días atrás, Wanda Nara había deslizado en una entrevista televisiva que mantenía “mucho diálogo” con Icardi, insinuando una posible reconciliación. “La relación está muy bien”, había dicho la mediática, lo que desató especulaciones en la prensa del espectáculo.
Pero el jugador fue tajante: “Que diga públicamente que estamos bien, que tenemos diálogo y que hablamos todos los días es una total mentira”, escribió. Y agregó: “Es hora de ponerle un freno a esta mitómana, que en su mundo paralelo inventa, manipula y confunde para crear su show mediático”.
En su publicación, Icardi enumeró razones por las cuales —según él— no existe posibilidad alguna de retomar la relación. Entre ellas, mencionó:
La imposibilidad de ver a sus hijas menores, por presuntas restricciones impuestas por Wanda.
Denuncias judiciales que habría recibido por parte de su ex pareja.
Conflictos económicos: “Me robó 7 millones de euros y la Justicia tendrá que resolverlo”, aseguró.
Acusaciones de manipulación hacia terceros del entorno familiar y laboral.
“No quiero ni necesito tener diálogo con esta persona. Solo me interesa que las nenas estén bien, y para eso estoy trabajando por otras vías”, añadió.
El posteo de Mauro en Instagram.
Una frase final lapidaria
Para cerrar su descargo, Icardi dejó una frase que confirma la distancia definitiva entre ambos: “Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia.”
La conflictiva relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara ha estado marcada por idas y vueltas, infidelidades, separaciones y declaraciones cruzadas. En esta ocasión, el futbolista eligió no solo desmentir versiones, sino también cortar todo tipo de vínculo con quien fuera su pareja durante más de una década.
Mientras tanto, Wanda no respondió públicamente al mensaje. Pero si algo ha demostrado esta pareja, es que siempre puede haber otro capítulo en su historia. Por ahora, el único diálogo entre ellos parece ser a través de las redes… y con más acusaciones que acuerdos.