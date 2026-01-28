Así es la nueva mansión de Wanda Nara: lujo, diseño y una mudanza que marca un nuevo comienzo
La conductora se mudó a su nueva casa, que tiene una remodelación con diseño contemporáneo y espacios pensados para la familia. Te mostramos cuáles son los detalles que la convierten en un hogar de lujo.
Wanda Nara inició esta semana la mudanza a su nueva residencia, una mansión de estilo contemporáneo que fue completamente remodelada bajo criterios de confort, estética y funcionalidad. La empresaria compartió detalles del proceso y del hogar que diseñó a su medida, consolidando una nueva etapa personal y familiar.
La empresaria y conductora comenzó el traslado definitivo a su nueva casa, un proyecto que demandó meses de obra y planificación. La vivienda, ubicada en un exclusivo barrio privado, fue adquirida tiempo atrás y sometida a una reforma integral que combinó lujo, diseño moderno y soluciones prácticas para la vida cotidiana.
La mudanza se desarrolló de manera progresiva y con un importante operativo logístico, reflejando la magnitud del inmueble y la cantidad de ambientes que lo componen.
Diseño, materiales y estética
La remodelación priorizó líneas minimalistas, tonos neutros y una iluminación natural abundante. Los espacios fueron pensados para generar amplitud visual, con grandes ventanales, techos altos y ambientes integrados.
Entre los detalles destacados se encuentran:
Cocina de concepto abierto con equipamiento de última generación
El diseño interior estuvo enfocado en crear una casa funcional pero con impronta de hotel cinco estrellas.
La propiedad también incluye jardín, piscina y sectores al aire libre preparados para reuniones sociales y actividades recreativas.
Un hogar pensado para la familia
Según trascendió, la distribución fue concebida en función de la dinámica familiar. Cada hijo cuenta con su propio espacio personalizado, mientras que las áreas comunes fueron diseñadas para fomentar la convivencia.
La mudanza se produce en un contexto de reordenamiento en la vida personal de Wanda Nara, quien en los últimos meses atravesó transformaciones tanto en lo laboral como en lo afectivo. La nueva vivienda aparece como símbolo de estabilidad y proyección a futuro.
En sus redes sociales, la empresaria dejó entrever la emoción por concretar el sueño de habitar una casa diseñada desde cero según sus gustos y necesidades.
La distribución de la casa fue concebida en función de la dinámica familiar.
Una casa que refleja identidad
Más allá del valor inmobiliario, la mansión se presenta como una extensión de su estilo: lujo medido, impronta contemporánea y una fuerte apuesta por la estética. Cada ambiente fue pensado para conjugar comodidad y diseño, sin perder el carácter hogareño.
Con esta mudanza, Wanda Nara inaugura una etapa marcada por la renovación y la búsqueda de bienestar. La “casa de los sueños” no solo representa un logro material, sino también un espacio construido a medida de su presente personal y familiar.