Maxi López y L-Gante llamaron a Wanda Nara en vivo y estalló el streaming: “Plan para destruirte”

Una escena inesperada se viralizó este lunes en “Sería Increíble”, el streaming de OLGA conducido por Nati Jota. Maxi López y L-Gante compartían mesa y, en medio de la charla, decidieron sumar a Wanda Nara con una llamada en vivo.
En el programa “Sería Increíble” de OLGA, Maxi López y L-Gante sorprendieron a Wanda Nara con una llamada al aire. Hubo humor, pases de factura, chicanas por regalos y un cierre con insinuaciones que encendieron las redes.
Wanda atendió entre risas y apenas reconoció las voces lanzó la frase que marcó el tono del momento: “¿Qué hacen mis ex? Espero que no se unan para destruirme”. En el estudio, el clima se volvió de comedia instantánea.
Maxi López redobló la apuesta con una broma que disparó carcajadas: “Tenemos un plan, pero no te lo vamos a contar… es un plan para destruirte”. El ida y vuelta siguió con ironía, chicanas y referencias cruzadas a sus historias.
En la conversación aparecieron comparaciones inevitables. “Se complementan bárbaro, porque son el agua y el aceite”, soltó Wanda, mientras ambos recordaban episodios del pasado en clave liviana, sin bajar el ritmo del show.
Uno de los ejes fueron los regalos, especialmente los autos. Maxi preguntó si Wanda había sido “tan generosa” con uno u otro, y ella contestó sin rodeos: “No soy tan generosa”. L-Gante, por su parte, contó que conserva una Mac que le regaló para trabajar.
Sobre el final llegó el momento más picante. Wanda los ubicó con una frase filosa y dejó una insinuación que congeló por segundos el estudio: dijo que ambos podrían haber compartido a “la misma mujer”, antes de volver a la risa general.
El cierre terminó en tono distendido, pero con combustible suficiente para recortar clips y hacerlos circular todo el día: cuando Wanda entra en escena, el streaming deja de ser charla y se vuelve episodio.