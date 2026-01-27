#HOY:

Maxi López y L-Gante llamaron a Wanda Nara en vivo y estalló el streaming: “Plan para destruirte”

En el programa “Sería Increíble” de OLGA, Maxi López y L-Gante sorprendieron a Wanda Nara con una llamada al aire. Hubo humor, pases de factura, chicanas por regalos y un cierre con insinuaciones que encendieron las redes.

Una escena inesperada se viralizó este lunes en “Sería Increíble”, el streaming de OLGA conducido por Nati Jota. Maxi López y L-Gante compartían mesa y, en medio de la charla, decidieron sumar a Wanda Nara con una llamada en vivo.

Wanda atendió entre risas y apenas reconoció las voces lanzó la frase que marcó el tono del momento: “¿Qué hacen mis ex? Espero que no se unan para destruirme”. En el estudio, el clima se volvió de comedia instantánea.

“Tenemos un plan”: el chiste que encendió el aire

Maxi López redobló la apuesta con una broma que disparó carcajadas: “Tenemos un plan, pero no te lo vamos a contar… es un plan para destruirte”. El ida y vuelta siguió con ironía, chicanas y referencias cruzadas a sus historias.

En la conversación aparecieron comparaciones inevitables. “Se complementan bárbaro, porque son el agua y el aceite”, soltó Wanda, mientras ambos recordaban episodios del pasado en clave liviana, sin bajar el ritmo del show.

Autos, regalos y una frase que dejó el estudio mudo

Uno de los ejes fueron los regalos, especialmente los autos. Maxi preguntó si Wanda había sido “tan generosa” con uno u otro, y ella contestó sin rodeos: “No soy tan generosa”. L-Gante, por su parte, contó que conserva una Mac que le regaló para trabajar.

Sobre el final llegó el momento más picante. Wanda los ubicó con una frase filosa y dejó una insinuación que congeló por segundos el estudio: dijo que ambos podrían haber compartido a “la misma mujer”, antes de volver a la risa general.

El cierre terminó en tono distendido, pero con combustible suficiente para recortar clips y hacerlos circular todo el día: cuando Wanda entra en escena, el streaming deja de ser charla y se vuelve episodio.

#TEMAS:
Wanda Nara
Show
Maxi López
L-Gante

