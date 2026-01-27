En OLGA

Maxi López y L-Gante llamaron a Wanda Nara en vivo y estalló el streaming: “Plan para destruirte”

En el programa “Sería Increíble” de OLGA, Maxi López y L-Gante sorprendieron a Wanda Nara con una llamada al aire. Hubo humor, pases de factura, chicanas por regalos y un cierre con insinuaciones que encendieron las redes.