Rusherking contó qué pasó con el auto que le regaló a la China Suárez

Wanda Nara volvió a generar revuelo en MasterChef Celebrity al aprovechar la presencia de Rusherking para indagar sobre su vida sentimental y, en particular, sobre su vínculo pasado con la China Suárez. El intercambio, cargado de ironía y confesiones, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.
El disparador fue una conversación entre la conductora y Ian Lucas, amigo cercano del cantante desde hace varios años. En medio del diálogo, él lanzó una sugerente invitación: preguntarle por alguna de sus exparejas. Sin dudarlo, Wanda aceptó el desafío y se acercó a la estación de cocina del músico.
La primera consulta estuvo relacionada con regalos costosos. Al preguntarle si alguna vez había obsequiado un auto, el artista respondió afirmativamente y aclaró que se trataba de un hecho conocido, en alusión a su relación con la China Suárez.
Qué pasócon el auto
Lejos de dejar el tema ahí, Wanda quiso saber qué había ocurrido con ese regalo luego del final de la relación. Rusherking explicó que su intención inicial era que ella se quedara con el vehículo, pero que finalmente optaron por devolverlo. “Así que lo vendimos”, señaló con naturalidad.
Una pregunta directa sobre el auto regalado.
El ida y vuelta continuó cuando el cantante invirtió los roles y consultó a la conductora sobre el obsequio más costoso que había hecho. Sin vueltas, Wanda respondió que había regalado una casa, aunque aclaró que tras la separación decidió quedársela, ya que estaba a su nombre.
El intérprete de “Perfecta” marcó la diferencia con su experiencia y explicó que el auto no figuraba a su nombre, lo que complicó su posterior venta. Con gesto serio y mirando a cámara, concluyó el asunto con una frase tajante que despertó risas y comentarios en el estudio.
El collar quevolvió allamar la atención
Más tarde, Wanda protagonizó otro momento desopilante al ingresar al estudio luciendo el mismo collar que había usado en galas anteriores. El detalle no pasó desapercibido para el jurado, que le preguntó si llevaba varios días con la misma joya.
Wanda Nara lanzó una pregunta directa en el reality.
Entre risas, la conductora explicó que no era fácil quitárselo. Ante la sorpresa general, reveló el motivo: solo alguno de sus exsabía cómo destrabar el cierre, una confesión que volvió a encender las carcajadas y dejó otra perlita de la noche.