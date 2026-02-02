#HOY:

¡De Barranquilla al mundo!

Shakira cumple 49 años: la reina del pop latino, más vigente que nunca

Este 2 de febrero, Shakira celebra 49 años con una trayectoria que la llevó de la escena colombiana al centro del pop global, atravesando idiomas, estilos y generaciones.

Este 2 de febrero, Shakira cumple 49 años consolidada como una figura clave del pop de los 90 y los 2000, con una capacidad poco común para moverse entre escenas y públicos sin perder identidad.

Nacida en Barranquilla en 1977, mostró desde chica inclinación por la música y la escritura, y construyó su camino con perseverancia antes de encontrar el giro que la pondría en otra liga.

Sus dos primeros discos pasaron con menor impacto, hasta que a mediados de los 90 llegó el quiebre creativo con Pies Descalzos, un trabajo que definió su voz y una estética lejos del pop “en serie”.

Ese tramo la instaló como una nueva voz femenina del pop latino: letras introspectivas, narrativa emocional y un sello que conectó rápido con el público, en canciones que funcionaron como manifiesto de época.

La consolidación regional llegó con ¿Dónde están los ladrones?, señalado como un disco más sólido y ambicioso que terminó de posicionarla como estrella continental.

A comienzos de los 2000 dio el salto al mercado anglo con Laundry Service, y desde ahí su carrera se movió entre pop, rock, música latina y electrónica, con hits que dominaron rankings y pistas de baile.

En los últimos años, volvió a quedar en el centro de la conversación cultural al convertir experiencias personales en material artístico y conectar con nuevas audiencias sin perder a las antiguas: a los 49, su nombre sigue asociado a impacto, influencia y permanencia.

