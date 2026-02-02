Grammy 2026: por qué Taylor Swift no estuvo nominada este año

La ausencia de Taylor Swift entre los nominados a los Premios Grammy 2026 generó sorpresa entre sus seguidores, pero no se trata de una omisión por parte de la Academia ni de un “desplante” artístico. La explicación es técnica: su último álbum fue lanzado fuera del período de elegibilidad que establece el reglamento.
Por qué Taylor Swift no estuvo nominada este año. Crédito: Reuters.
El motivo detrás de su ausencia
Los Grammy tienen reglas estrictas respecto a qué obras pueden participar cada año. Para la edición 2026, solo se consideraron aquellas publicadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. El más reciente disco de Taylor Swift, titulado The Life of a Showgirl, fue lanzado el 3 de octubre de 2025, es decir, fuera del rango de tiempo establecido.
Al quedar fuera del calendario, ni el álbum ni sus sencillos o videoclips pudieron ser postulados, por lo que Swift no tuvo obras elegibles para competir en esta edición.
Taylor Swift no fue ignorada ni rechazada por la Academia. Simplemente, no tenía producciones habilitadas dentro del ciclo vigente para esta entrega. Esta situación ya ocurrió en años anteriores con otros artistas cuyas fechas de lanzamiento no coincidieron con las del calendario oficial.
Vale recordar que la cantante es una de las figuras más premiadas de la historia de los Grammy, con 14 estatuillas ganadas y numerosos récords, incluyendo el de Álbum del Año en varias ocasiones.
Taylor en los Grammy 2024. Crédito: Reuters.
Ausencia total
La ausencia de Taylor Swift no solo se notó en las nominaciones, sino también en la ceremonia misma: la artista decidió no asistir a la gala de premiación, lo que reforzó la sorpresa entre sus seguidores.
En redes sociales, miles de usuarios expresaron su desconcierto y se multiplicaron las especulaciones sobre las razones detrás de su ausencia total. Sin embargo, todo indica que se trató de una elección personal, ya que al no estar en competencia, la cantante optó por no participar del evento este año.
Su reciente álbum podrá competir en los Premios Grammy 2027, ya que entrará dentro del próximo período de elegibilidad. De esta forma, los fans de Swift tendrán que esperar un año más para verla nuevamente en carrera por los galardones más importantes de la industria musical.
La ausencia de Taylor Swift en las nominaciones no pasó desapercibida entre sus fanáticos, que rápidamente expresaron su desconcierto en redes sociales. Muchos especularon con una posible “censura” o desaire de la Academia, mientras que otros interpretaron la falta como un indicio de distanciamiento entre la artista y la industria.
Sin embargo, una vez conocido el motivo oficial, la mayoría comprendió que se trató simplemente de una cuestión administrativa y no de una controversia.