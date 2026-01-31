Se termina la armonía

Nuevo cruce entre Maxi López y Wanda Nara por el regalo de cumpleaños de su hijo: “Que se lo compre él”

La relación entre la mediática y el exfutbolista volvió a entrar en zona de conflicto. En esta oportunidad, el motivo de la disputa fue el costoso regalo que Valentino pidió para su cumpleaños.