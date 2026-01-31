Nuevo cruce entre Maxi López y Wanda Nara por el regalo de cumpleaños de su hijo: “Que se lo compre él”

El pasado 25 de enero, la familia Nara-López vivió una jornada de celebración y armonía. Valentino López, el hijo mayor de la ex pareja, cumplió 17 años y lo festejó rodeado de sus afectos más cercanos. El evento no solo destacó por la alegría del joven futbolista de las inferiores de River Plate, sino por la presencia conjunta de sus padres, Wanda Nara y Maxi López, quienes compartieron el brindis junto a los hermanos del cumpleañero y su novia.
Este encuentro es un fiel reflejo de la madurez y la buena relación que ambos han logrado construir después de años de conflictos mediáticos y judiciales. Hoy, el bienestar de sus hijos parece ser la prioridad absoluta, permitiéndoles disfrutar de eventos familiares en un clima de respeto y cordialidad que hace un tiempo parecía imposible de alcanzar. Sin embargo, a pesar de este presente de paz, la crianza de un adolescente que empieza a dar sus propios pasos profesionales suele traer consigo nuevas discrepancias.
Valentino López festejando sus 17 años junto a sus papás.
El regalo de la discordia: ¿premio o mérito?
La armonía del festejo se vio matizada por una diferencia de criterios respecto al regalo de cumpleaños para Valentino. Según trascendió, el joven habría manifestado su deseo de tener un vehículo de alta gama para cuando alcance la mayoría de edad. Frente a esto, los pensamientos de Wanda y Maxi parecen seguir caminos opuestos, evidenciando las distintas filosofías que cada uno aplica a la educación financiera de sus herederos.
Por un lado, Wanda se inclina por premiar el esfuerzo y la dedicación de su hijo con el presente que él desea. Para la conductora, cumplir los sueños de sus hijos es una forma de retribuir el sacrificio que Valentino realiza diariamente entre los estudios y los entrenamientos de alto rendimiento.
En cambio, Maxi López mantiene una postura más austera y formativa. El exfutbolista sostiene que, dado que Valentino ya genera sus propios ingresos gracias a su incipiente carrera y contratos, sería una valiosa lección de vida que él mismo financiara sus gustos personales. “Que se lo compre él”, habría sido la premisa de Maxi, buscando fomentar en su hijo la cultura del trabajo y el valor del logro personal.
La historia de Wanda y Maxi demuestra que la buena relación es un trabajo diario y que, aunque los pensamientos difieran, el objetivo común de ver felices a sus hijos sigue siendo el motor que los mantiene unidos.
Una relación en constante aprendizaje
A diferencia de otros años, esta discrepancia no terminó en un escándalo mediático, sino en un debate sobre límites y valores. La situación pone de manifiesto que, aunque han logrado una convivencia ejemplar en lo social, todavía existen matices en los que deben trabajar como padres.
Valentino, mientras tanto, sigue enfocado en su gran presente en River Plate, ajeno a las discusiones sobre lujos. Para él, el mejor regalo parece haber sido la posibilidad de soplar las velitas con sus dos padres presentes, un hito que consolida la reconstrucción del vínculo familiar. La historia de Wanda y Maxi demuestra que la buena relación es un trabajo diario y que, aunque los pensamientos difieran, el objetivo común de ver felices a sus hijos sigue siendo el motor que los mantiene unidos.