En Madrid

Susana Giménez se prepara para festejar sus 82 años con un íntimo encuentro familiar

Este 29 de enero la conductora hará una celebración privada que tendrá como eje a su círculo más cercano. La diva de la televisión argentina optará por un festejo discreto, lejos de los grandes eventos mediáticos, en un nuevo cumpleaños marcado por la tranquilidad y el perfil bajo.