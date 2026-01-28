Susana Giménez se prepara para festejar sus 82 años con un íntimo encuentro familiar
Este 29 de enero la conductora hará una celebración privada que tendrá como eje a su círculo más cercano. La diva de la televisión argentina optará por un festejo discreto, lejos de los grandes eventos mediáticos, en un nuevo cumpleaños marcado por la tranquilidad y el perfil bajo.
La conductora festejará un nuevo aniversario de vida en Madrid.
Susana Giménez celebrará su cumpleaños número 82 el próximo 29 de enero y lo hará con una reunión íntima, rodeada por familiares y amigos de extrema confianza. La conductora atraviesa una etapa de mayor reserva personal y eligió un festejo sin exposición pública, en línea con el estilo que adoptó en los últimos años.
Un festejo en Europa
La conductora festejará un nuevo aniversario de vida en Madrid, ciudad donde se encuentra instalada desde hace varios días. La elección del destino responde a un viaje personal que combina descanso, encuentros afectivos y actividades sociales reducidas.
El festejo será de carácter íntimo, sin eventos públicos ni celebraciones multitudinarias, en línea con el perfil bajo que Susana mantiene desde hace un tiempo.
Entre los invitados al encuentro se encuentran su hija Mercedes Sarrabayrouse y amigos cercanos que viajarán especialmente para acompañarla. La idea central es compartir una cena privada en un ambiente familiar, lejos de la exposición mediática.
Desde su entorno señalan que la prioridad es disfrutar del momento sin estridencias, con una celebración sencilla pero significativa.
Patricio Giménez junto a Susana, su hija Mercedes y su nieta Lucia.
Presente personal y distancia de la televisión
Alejada de la televisión argentina en el último tiempo, Susana Giménez atraviesa una etapa enfocada en su vida personal y en viajes al exterior. Si bien su nombre sigue ligado a posibles regresos, por ahora no hay proyectos confirmados.
Cada aniversario reaviva las expectativas del público sobre su futuro profesional, aunque la diva privilegia hoy el descanso y la intimidad.
Con más de seis décadas de trayectoria, Susana Giménez continúa siendo una figura central del espectáculo argentino. Su influencia trasciende generaciones y su figura conserva un lugar destacado en la memoria colectiva del público.
El festejo será de carácter íntimo, sin eventos públicos ni celebraciones multitudinarias.
A los 82 años, su cumpleaños vuelve a generar interés no solo por su historia televisiva, sino por la forma en que elige vivir el presente.
Desde Madrid y rodeada de su gente más cercana, Susana Giménez celebrará un nuevo año de vida lejos de los flashes, reafirmando una etapa de serenidad personal sin abandonar el aura de diva que la convirtió en un ícono de la televisión argentina.