Susana Giménez revivió una etapa con imágenes inéditas de la película que filmó con Carlos Monzón

Susana Giménez sorprendió este sábado al compartir en sus redes sociales imágenes prácticamente inéditas de la película Il conto è chiuso, que filmó en 1979 junto a Carlos Monzón en Italia. La publicación, cargada de nostalgia y memoria cinematográfica, generó repercusión entre sus seguidores y volvió a poner en foco un capítulo poco recordado de su trayectoria artística.
El hallazgo que despertó la emoción de la diva
La conductora argentina, actualmente radicada en Punta del Este, difundió en su cuenta de Instagram una serie de escenas del film italiano Il conto è chiuso (“La cuenta está saldada”), rodado en 1979 y prácticamente desconocido para el público argentino.
“Hoy recibí esto, no sé de dónde salió, pero me encantó! Lo sacaron de IL CONTO E CHIUSO, una película que filmamos Carlos (Monzón), en Italia, él era el protagonista”, escribió Susana junto a las imágenes recuperadas por la cuenta @Ficheraz, un perfil digital dedicado a preservar el legado de vedettes y estrellas latinas.
Las secuencias muestran a Giménez en su esplendor artístico de finales de los 70, con un look cinematográfico que rememora una época de auge profesional antes de consolidarse como figura indiscutida de la televisión argentina. En una de las escenas aparece Carlos Monzón, aunque su rostro está pixelado, un detalle que llamó la atención de los usuarios.
La publicación de Susana en Instagram.
Un capítulo poco explorado de su carrera
El film Il conto è chiuso representa una etapa temprana y singular en la carrera de Susana Giménez, quien ya había alcanzado notoriedad tras su participación en producciones nacionales y su consagración en la pantalla chica. Esta película, situada fuera del circuito cinematográfico argentino tradicional de entonces, ofrece una mirada diferente sobre su versatilidad artística.
La presencia de Monzón —entonces su pareja y figura destacada del boxeo mundial— en el rodaje también constituye un elemento de interés para los seguidores de la vida personal y profesional de la diva, ya que su relación estuvo marcada por intensa atención mediática y vínculos estrechos con el espectáculo y el deporte.
Carlos y Susana en "La Mary".
El recuerdo cobra vida en la actualidad
La difusión de estas imágenes inéditas coincidió con el regreso de Susana a Punta del Este tras pasar unos días en Argentina. En su arribo fue captada por cronistas locales con su característico buen humor, saludando amistosamente y anticipando que desde Uruguay seguirá vinculada a la cobertura del Mundial 2026 que realizará Telefe.
Giménez, que mantiene una presencia activa en redes sociales, aprovechó la ocasión para compartir esta cápsula histórica con sus seguidores y rescatar un fragmento de su trayectoria que había pasado casi desapercibido en su país.
El reencuentro con escenas de Il conto è chiuso no solo rememora una etapa cinematográfica de Susana Giménez, sino que también subraya el valor del archivo audiovisual como herramienta de memoria cultural. La publicación, recibida con entusiasmo por sus seguidores, ofrece una mirada íntima a un momento de la carrera de la diva que, décadas después, sigue despertando interés y nostalgia.